Zbrojeniówka to za mało. Michal Strnad inwestuje w drony, opony i odpady
Najbogatszym biznesmenem Europy Środkowej został dzięki błyskawicznemu rozwojowi holdingu CSG, który przejął od ojca. Nie zamierza jednak poprzestać na zbrojeniówce. Przygotował już listę branż, w które zamierza wkrótce inwestować.
06.08.2026, 04:45
Michal Strnad, prezes i główny akcjonariusz CSG i najbogatszy przedsiębiorca w naszej części Europy planuje bardzo szeroko zakrojone inwestycje. Fot. Lina Selg/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakie branże już zainwestował najbogatszy biznesmen Europy Środkowej, a w jakie planuje dalej inwestować.
- Jaką rolę międzynarodowym rozwoju CSG ma odegrać centrum technologiczne napędów do dronów.
- Z kim ze swoich rodaków zamierza współpracować Michal Strnad tworząc swoje nowe imperium biznesowe.