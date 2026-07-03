Kategoria artykułu: Biznes
ZBUD z atomowymi aspiracjami. Rośnie zaplecze polskich firm do prac przy elektrowni jądrowej
ZBUD z Dąbrowy Tarnowskiej zainwestuje w atomowe kompetencje. Producent suwnic dołączył do grona zaledwie kilku polskich firm, które ubiegają się o amerykański certyfikat dla dostawców z branży jądrowej. – To dla nas duża szansa – przekonuje Andrzej Wilk, wiceprezes ZBUD.
03.07.2026, 05:15
ZBUD ma 27 hal produkcyjnych w Dąbrowie Tarnowskiej, ale na potrzeby sektora jądrowego wybuduje kolejną. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany rozwojowe ma polski producent suwnic ZBUD.
- Jak wygląda proces pozyskania amerykańskiego certyfikatu dla dostawców z branży jądrowej.
- Jak amerykańskie konsorcjum atomowe podchodzi do współpracy z lokalnymi firmami.