Kategoria artykułu: Biznes
Ziaja szuka firmy do przejęcia. Może wydać nawet kilkaset milionów złotych
Rodzinna firma kosmetyczna Ziaja chce rosnąć szybciej niż rynek kosmetyczny, który notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Firma inwestuje w moce produkcyjne, a jej plan opiewa na ponad 200 mln zł. Szuka też atrakcyjnych celów akwizycyjnych – zarówno w Polsce, jak i poza nią.
15.07.2026, 05:50
– Polskie marki mają szansę na dalszą ekspansję i większą rozpoznawalność, choć wymaga to czasu. Potencjał dalszego rozwoju pozostaje duży. Chciałbym, żebyśmy za kilka lat byli firmą europejską – mówi Bartosz Ziaja, wiceprezes firmy Ziaja. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest plan inwestycyjny i plan rozwoju firmy Ziaja.
- Jakie cele akwizycyjne ma firma.
- Czy Ziaja jest na sprzedaż.