Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026, 04:00
Zarówno indeks dolara, jak i ceny ropy spadają. Dla złotego to bardzo dobre wieści, w parze z praktycznie każdą walutą. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego w okresach napięć geopolitycznych inwestorzy przenoszą kapitał do dolara kosztem walut rynków wschodzących, takich jak złoty.
- Jak konflikt na Bliskim Wschodzie oraz ceny ropy i gazu mogą wpływać na kurs dolara i polskiej waluty.
- Czy fundamenty polskiej gospodarki mogą ograniczyć skalę wahań złotego mimo globalnej niepewności.