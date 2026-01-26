Kategorie artykułu: Newsy Świat
Znamy przyczynę katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Czy KDP są bezpieczne?
Śledczy podali wstępną przyczynę katastrofy kolejowej w Hiszpanii, w której zginęło ponad 40 osób. Wykolejenie pociągu wydarzyło się na linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) – tę samą infrastrukturę w tym roku zacznie budować także Polska. Obawy dotyczące prędkości, z jaką mają poruszać się pociągi KDP w Polsce, podnosili już wcześniej członkowie opozycji. Zdaniem eksperta są one jednak bezpodstawne, a sama technologia – nie najnowsza względem KDP na świecie.
Katastrofa kolejowa wydarzyła się 18 stycznia (niedziela) w Adamuz, w południowym regionie Hiszpanii, Andaluzji. Brały w niej udział dwa pociągi – Iryo, jadący z Malagi do Madrytu – oraz Alvia, poruszający się w przeciwnym kierunku. Fot. Carlos Alvarez, GettyImages
