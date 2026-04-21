Kategoria artykułu: Sport
Zondacrypto w polskim kolarstwie. „Nie żałuję. To my, bez grosza przy duszy, mieliśmy ich sprawdzać?”
Kolejne sportowe kluby zrywają współpracę z Zondacrypto. Doniesieniami o możliwym sprzeniewierzeniu znacznych kwot przez tę firmę zajmuje się prokuratura. Marek Leśniewski, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, mówi: „My współpracę zakończyliśmy już w styczniu. I pieniądze musimy pożyczać od osób prywatnych”.
21.04.2026, 05:15
Marek Leśniewski jest prezesem Polskiego Związku Kolarskiego od 2024 r. Fot. Leszek Szymański/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak trudna jest sytuacja finansowa Polskiego Związku Kolarskiego.
- Jakie wsparcie uzyskał PZKol od firmy Zondacrypto na początku współpracy.
- Jakie duże firmy sportowe współpracowały lub współpracują z Zondacrypto.