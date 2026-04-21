Zondacrypto w polskim kolarstwie. „Nie żałuję. To my, bez grosza przy duszy, mieliśmy ich sprawdzać?”

We wrześniu ubiegłego roku Marek Leśniewski, prezes PZKol, był w doskonałym nastroju. Młodzi polscy kolarze – juniorzy i juniorki – świetnie walczyli podczas mistrzostw świata w Rwandzie. Zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce, Jan Jackowiak wywalczył brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego.

Co więcej, PZKol po raz pierwszy od dawna miał sponsora, który był gotów na dłuższą współpracę – aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Tym partnerem została firma Zondacrypto, giełda kryptowalut kierowana przez Przemysława Krala.

Zondacrypto jako szansa na przełom

Dla władz PZKol pozyskanie sponsora było dużym wydarzeniem – nie mieli takiego od niemal dekady, od czasu, gdy afery zachwiały Związkiem tak mocno, że stracił i sponsorów, i dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednocześnie też rósł dług wygenerowany przez koszty przebudowy toru kolarskiego w Pruszkowie.

O sytuacji w PZKol ludzie stamtąd mówili krótko: „Ponad 20 mln złotych długu i komornik na głowie. Wszystko, co do nas trafia, trafia do komornika”.

Kontrakt PZKol z firmą Zondacrypto był ważny również z innego powodu. Pokazywał potencjalnym sponsorom, iż można pomagać polskiemu kolarstwu, a pieniądze nie trafiają w „czarną dziurę długów” – jak mówił prezes Leśniewski, w przeszłości znakomity kolarz, medalista olimpijski. Przy PZKol powstała specjalna fundacja, i to przez nią przechodziły pieniądze na funkcjonowanie operacyjne kadr narodowych. Innym „bypassem” były regionalne związki kolarskie – tamtędy płynęły pieniądze ministerialne niezbędne kolarzom do budowania formy sportowej.

Logo Zondacrypto na budynku siedziby Zondacrypto w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 9 kwietnia 2026 r. Fot. PAP/Leszek Szymański

Jak można było usłyszeć w polskim światku kolarskim, przed wspomnianymi na początku tekstu mistrzostwami świata oraz późniejszymi mistrzostwami Europy Zondacrypto wsparła PZKol kwotą większą niż 100 tys. złotych.

– We wrześniu ubiegłego roku, gdy zaczynaliśmy współpracę z Zondacrypto, mówiłem do członków zarządu PZKol: „No ale co my tracimy? Nie jest tak, że będziemy musieli coś oddawać. Wydamy tylko to, co dostaniemy. W prawdziwym pieniądzu”. My nie mamy sztabu prawników, sztabu ekonomistów… Uznałem, że trzeba spróbować. Przecież ta firma współpracowała z wielkimi podmiotami w polskim i europejskim sporcie. W Polsce były to Lechia Gdańsk, Raków Częstochowa czy Pogoń Szczecin. W Europie: Atalanta Bergamo czy Bologna, a także, w koszykówce, AS Monaco. Zondacrypto była sponsorem tytularnym zespołu Kasi Niewiadomej, naszej wielkiej mistrzyni (CANYON//SRAM Zondacrypto). Jeśli oni nie sprawdzali tej firmy, to my mieliśmy to robić? Bez grosza przy duszy? – mówi Marek Leśniewski.

Katarzyna Niewiadoma to mistrzyni kobiecego Tour de France z 2024 r.

Fot. Grzegorz Momot/PAP

Odwrót od Zondacrypto

Raków Częstochowa w ubiegłym tygodniu zerwał umowę z Zondacrypto, to samo w poniedziałek uczynił koszykarski klub Dziki Warszawa. Prezes tego ostatniego powiedział portalowi WP.pl, że „nie spodziewa się, by kiedykolwiek Dziki odzyskały pieniądze”.

W ubiegły piątek prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego sprzeniewierzenia przez firmę Zondacrypto wielkich ilości pieniędzy. W piątek, zgodnie z danymi prokuratury, wartość szkód w sprawie giełdy Zondacrypto wynosiła „nie mniej niż 350 mln złotych”.

– My, jako PZKol, współpracę z firmą Zondacrypto zakończyliśmy pod koniec stycznia, czyli znacznie wcześniej. A nie jesteśmy tak bogaci jak kluby piłkarskie. To ponury żart z tym bogactwem, my przecież nie mamy nic. A jeśli taki związek jak my nie posiada żadnego sponsora i polega tylko na pieniądzach ministerialnych (przelewanych „bypassem”), to może wpaść w kłopoty z płynnością. System działa tak, że o ministerialne środki na dany rok trzeba się starać na początku roku. Nasz pierwszy wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Jeśli kolejne zostaną rozpatrzone pozytywnie, to pieniądze otrzymamy w maju. A przecież sportowe imprezy rozgrywane są również wcześniej – mówi Marek Leśniewski.

Prezes zaciąga pożyczkę

W styczniu PZKol mógł jeszcze liczyć na pewną pomoc Zondacrypto, ale pod koniec miesiąca obie strony zawiesiły współpracę.

– I musiałem zacząć mocno drapać się po głowie. Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym odbyły się na początku lutego. Marzec i kwiecień to czas zawodów w Pucharze Świata. Australię opuściliśmy, ale musimy jednak startować, żeby móc uczestniczyć w mistrzostwach świata. A musimy latać daleko: do Hongkongu, do Malezji… Dochodzą do tego zobowiązania wobec międzynarodowych władz kolarstwa. Skończyło się tak, że na wspomnianą już tu fundację zaciągnąłem 400 tys. złotych pożyczek od osób prywatnych. Działam w kolarstwie od lat, znam wielu ludzi, wielu miłośników tego sportu. Zgodzili się. Ja zaryzykowałem, chociaż kilka osób z zarządu wyrażało zdziwienie, że na to idę. Swoje imię wystawiam tu na szwank. Nie użalam się, ale jednak nie tak to chyba powinno wyglądać… – mówi Marek Leśniewski.

Zapytany o to, czy żałuje umowy z Zondacrypto, prezes Leśniewski od razu mówi, że nie.

– Nie żałuję. Nie było zakazu współpracy z firmą Zondacrypto. Pojawiały się pewne… no właśnie, wtedy można było uznać te zdania za insynuacje. A ja jestem wielkim zwolennikiem instytucji domniemania niewinności. Oferty sponsorskie przed MŚ rozesłaliśmy do ponad 10 potencjalnych partnerów, odpowiedziała tylko Zondacrypto… Umowa była dobra: żadnych wirtualnych pieniędzy, tylko te prawdziwe. Pojawiła się szansa na przełom, stabilizację. Ja czasami mówię o sobie tak: może za kolarstwo nie oddałbym życia, ale kolarstwo jest moim życiem. Przecież my w PZKol pracujemy za darmo. Współpraca układała się dobrze, po MŚ byliśmy zadowoleni, obie strony zakładały wspólną drogę do igrzysk w 2028 r. – mówi Marek Leśniewski.

Zasady czy polityka

PZKol jest organizacją biedną i dramatycznie zadłużoną, pytam więc jej prezesa prowokacyjnie, dlaczego współpracę z firmą Zondacrypto zakończył znacznie szybciej niż większe kluby. Może warto było jeszcze powalczyć o pieniądze. Radosław Piesiewicz, szef PKOl, powiedział w poniedziałek, że on nie ma podstaw do zrywania kontraktu z firmą Zondacrypto. Mówił o nagonce na firmę Przemysława Krala.

– Artykuły na temat Zondacrypto stawały się coraz „poważniejsze” i to już był moment, w którym należało myśleć o zasadach. Byliśmy mądrzejsi o trzy miesiące, wcześniej sytuacja wokół firmy nie rysowała się tak niepokojąco. A poza tym – sprawa stała się bardzo mocno polityczna. A my, jako związek, nie funkcjonujemy w próżni – wyjaśnia Marek Leśniewski.

Ostatnie zdanie prezesa PZKol skłania do rozważenia pewnej hipotezy. Związek nie tylko nie funkcjonuje w politycznej próżni, ale wręcz – ponieważ nie posiada żadnego sponsora – w całości musi polegać na dotacjach rządowych, czyli politycznych. Zostając przy firmie Zondacrypto, nie zyskałby rządowych oklasków, łagodnie mówiąc (ze strony rządu padają bardzo mocne słowa na temat giełdy Przemysława Krala).