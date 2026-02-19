Kategorie artykułu: fact-checking Technologia
Zuckerberg zmienia zdanie w kwestii cenzury? Meta nadal współpracuje z factcheckerami w Europie
Przed rokiem Meta zapowiadała rezygnację ze współpracy z factcheckerami. Dziś informuje, że nie ma żadnych konkretnych planów zakończenia programu weryfikowania informacji w Polsce ani na innych rynkach europejskich.
Meta zapowiadała koniec programu weryfikacji faktów w serwisach Facebook i Instagram. Ostatecznie wstrzymała się z realizacją tego pomysłu poza USA, w tym w Polsce. Fot. Cheng Xin/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Meta zdecydowała się, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, utrzymać współpracę z niezależnymi factcheckerami w Unii Europejskiej.
- W jaki sposób Meta współpracuje z factcheckerami z Polski i na czym dokładnie polega ten program.
- Co zmotywowało firmę Meta do rezygnacji z factcheckerów w USA.