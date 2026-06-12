Kategoria artykułu: Biznes
Zwrot tak prosty jak zakup. Duża zmiana dla e-commerce, choć przepisów… nie ma
Z polityką sklepów jest jak z małżeństwem. Łatwo wziąć ślub, trudniej się rozwieść. Prawo konsumenckie powinno być nieco prostsze. Skoro można łatwo dostać kredyt, kupić nową sukienkę czy usługę w sieci, klient powinien móc łatwo z takiej transakcji zrezygnować. Co zmienią nowe przepisy?
12.06.2026, 05:15
W myśl dyrektywy – konsument powinien bez kar i obowiązku uzasadniania swojej decyzji móc odstąpić od umowy zawartej na odległość w sposób równie prosty jak w przypadku jej zawarcia. Fot. Serene Lee/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak nowe unijne przepisy zmienią procedurę zwrotów w e-commerce.
- Co to oznacza dla klientów, a co dla przedsiębiorców.
- Jak reforma wpłynie na całą branżę e-commerce i czy będzie w stanie ukrócić nielegalne praktyki sprzedawców.