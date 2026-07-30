Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat długoterminowych. Nawet 4,2 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)
Lokaty długoterminowe mają zaskakująco dobre warunki. Dają wysokie oprocentowanie na więcej niż rok i nie wymagają od oszczędzających żadnych dodatkowych czynności. Wyróżniliśmy najlepsze oferty.
30.07.2026, 04:15
Lokaty długoterminowe to taki rodzaj produktów oszczędnościowych, w przypadku którego banki nadal się starają. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które lokaty długoterminowe oferują najwyższe oprocentowanie w lipcu 2026 r.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z najlepszych lokat długoterminowych.
- Czym różnią się oferty banków pod względem limitów wpłat, zasad wcześniejszego zerwania i ochrony środków.