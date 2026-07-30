10 najlepszych lokat długoterminowych. Nawet 4,2 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)

Zasady, na jakich w Polsce działają lokaty długoterminowe, są bardzo proste. Wystarczy wpłacić pieniądze, przez kilka lat patrzeć, jak na siebie pracują, a następnie odebrać je z odsetkami. Zważywszy na liczbę naszych codziennych obowiązków i bodźców zewnętrznych, to wyjątkowo kusząca wizja.

Krótsze lokaty nie tylko zmuszają do częstszego ich otwierania na nowo, ale zwykle wiążą się z dodatkowymi warunkami. Trudno znaleźć ofertę depozytu na kwartał lub pół roku, która nie będzie wiązała się z koniecznością regularnych płatności kartą czy przelewów na konto osobiste.

Tymczasem lokaty na dwa lub trzy lata to tylko kwestia wpłaty pieniędzy i odebrania ich po upływie okresu oszczędzania. Oferty wyróżniają się oprocentowaniem, limitem dozwolonej wpłaty i koniecznością posiadania konta osobistego. Właśnie pod tym kątem przeanalizowaliśmy rynek i wybraliśmy najlepsze lokaty długoterminowe. Oto ranking XYZ.

1. Lokata rentierska – Bank Pekao – 4,2 proc. na trzy lata

Zupełnie nowy i bardzo ciekawy produkt. Nawet cztery lokaty rentierskie może założyć w oddziale każdy klient Banku Pekao. Wpłacić można dowolną kwotę, nie większą niż 50 tys. zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się kwartalnie i co kwartał wypracowane pieniądze będą trafiać na konto osobiste oszczędzającego. To rzadkość na rynku. W przypadku przedwczesnego zerwania lokaty odsetki jednak przepadną, ponieważ bank potrąci je z pieniędzy przechowywanych na depozycie. Warto więc na trzy lata uzbroić się w cierpliwość.

2. Lokata Standard – Toyota Bank – 4,1 proc. na dwa lata

Delikatnie niższe oprocentowanie niż u lidera naszego rankingu i bardziej standardowe zasady. Lokatę w Toyota Banku można założyć przez internet i telefonicznie. Kierowana jest do wszystkich i nie trzeba być nawet klientem instytucji, więc konto osobiste nie jest wymagane. Jeden klient może mieć nawet 10 takich lokat, a maksymalna wpłata to 40 tys. zł na każdą. Zerwanie depozytu przed upływem terminu pozwoli zachować jedną dziesiątą wypracowanych odsetek.

3. Lokata Terminowa – UniCredit – 4 proc. na dwa lata

Mobilnie dostępna lokata terminowa o przystępnych zasadach. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci instytucji. Wystarczy pobrać aplikację, założyć konto osobiste i wpłacić pieniądze. Maksymalna wpłata na lokatę to aż 25 mln zł dowolnych środków. Przedwczesne zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek, a kapitalizacja odbywa się co roku. Pieniądze klientów UniCreditu są chronione przez Belgijski Fundusz Gwarancyjny, standardowo do kwoty 100 tys. euro.

4. Lokata standardowa – Inbank – 3,9 proc. na dwa lata

Inbank podniósł oprocentowanie i utrzymał pozostałe warunki. By skorzystać z oferty, nie trzeba nawet posiadać konta osobistego. Maksymalnie 50 tys. zł mogą na lokatę wpłacić zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci. Wystarczy przez internet wypełnić wniosek o otwarcie depozytu. Maksymalna wpłata na jedną lokatę to 50 tys. zł, ale można założyć kilka. Na jednego klienta łączna wartość nie powinna jednak przekroczyć 1 mln zł. Zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek. Oszczędności są chronione przez estoński odpowiednik polskiego BFG.

5. Lokata mobilna Nowe Środki – Santander Consumer Bank – 3,6 proc. na dwa lub trzy lata

Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci, jednak można to zrobić tylko mobilnie, przez aplikację na telefon. Zgodnie z nazwą na lokatę można wpłacić tylko nowe środki, które pojawiły się na wymaganym koncie osobistym po 9 czerwca. Zerwanie lokaty przed czasem spowoduje utratę odsetek. Maksymalna wpłata na depozyt to 400 tys. zł.

6. Nest Lokata Nowe Środki – Nest Bank – 3,5 proc. na 18 miesięcy

Kolejna oferta wymagająca nowych pieniędzy, czyli takich, które na koncie osobistym pojawiły się po 26 czerwca. Lokatę można założyć na wiele sposobów: w oddziale, przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Z oferty może skorzystać każdy klient. Maksymalna wpłata na lokatę to 2 mln zł i można założyć dowolną liczbę lokat. Zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek.

7. Lokata dla Ciebie – Raiffeisen Digital Bank – 3,5 proc. na dwa lata

Propozycja dla wszystkich klientów i dowolnych środków, z której można skorzystać przez aplikację mobilną. Minimalna wpłata to 100 zł, a maksymalna 1 mln zł. Kapitalizacja odsetek odbędzie się na koniec okresu, a zerwanie lokaty spowoduje ich utratę. Oszczędności są chronione przez austriacki fundusz gwarancyjny. By również podatek od zysków kapitałowych nie został pobrany według austriackiej stawki 25 proc., należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w banku listownie lub mejlowo.

8. Lokata Facto – BFF – 3,25 proc. na 18 miesięcy lub dwa lata

Z oferty może skorzystać każdy klient przez internet za pomocą dowolnych środków. Konto osobiste nie jest wymagane, wystarczy rachunek do obsługi depozytu. Nie ma górnego limitu wpłaty na tę lokatę, ale łączna wartość depozytów jednego klienta nie może w banku przekroczyć 12 mln zł. Minimalna wpłata to 5 tys. zł. Oszczędności chroni włoski fundusz gwarancyjny.

9. Lokata standardowa – BOŚ – 2,7 proc. na dwa lub trzy lata

Kto ma dostęp do internetu, ten może skorzystać z tej oferty. Wystarczy założyć konto osobiste w BOŚ Banku, wpłacić na nie pieniądze, a potem przelać je na lokatę. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, natomiast maksymalna nie została wskazana. Kapitalizacja odbywa się na koniec okresu, a zerwanie lokaty spowoduje utratę wypracowanych odsetek.

10. Lokata standardowa – Alior Bank – 2,5 proc. na trzy lata

Lokatę można otworzyć w każdy możliwy sposób: w oddziale, przez telefon, internetowo lub mobilnie. Może to zrobić każdy klient, nawet ten, który nie ma konta osobistego. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a górnego limitu brak. Wpłacić można dowolne środki, zarówno takie, które znajdują się na koncie osobistym od lat, jak i te dopiero wpłacone. Zerwanie lokaty doprowadzi do utraty odsetek.