12 najlepszych lokat półrocznych. Nawet 6,1 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)

Kto chciałby otworzyć lokatę półroczną, ten ma teraz dwie opcje. Może skorzystać z oferty o bardzo wysokim oprocentowaniu, ale wielu dodatkowych wymaganiach, lub zdecydować się na propozycję z nieco niższą stawką, jednak bez żadnych dodatkowych czynności. Tu nie ma złych wyborów. Są tylko takie, które lepiej odpowiadają na potrzeby oszczędzającego.

Jeżeli komuś nie przeszkadza konieczność regularnych płatności kartą i zapewnienia wpływów na koncie osobistym, ten śmiało może zainteresować się najwyżej oprocentowanymi ofertami. Natomiast ci, którzy cenią sobie spokój i chcą po prostu wpłacić pieniądze i odebrać je z odsetkami, powinni przyjrzeć się lokatom z nieco niższymi stawkami.

Dokonaliśmy kompleksowego przeglądu rynku i przygotowaliśmy zestawienie wszystkich ofert godnych uwagi. Oto ranking XYZ.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,1 proc.

Lokata Nest Banku jest dostępna w oddziale, przez internet oraz w aplikacji mobilnej przez miesiąc od założenia konta osobistego. Oferta jest skierowana wyłącznie do nowych klientów. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać i utrzymać stawkę 6,1 proc., w każdym miesiącu trwania lokaty należy wpłacić na konto co najmniej 2 tys. zł i wykonać trzy transakcje kartą. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5 proc.

2. Velo Bank – VeloLokata dla Aktywnych – 6 proc.

By skorzystać z propozycji Velo Banku, trzeba przez cały okres oszczędzania w każdym miesiącu wpłacać na rachunek osobisty co najmniej 2 tys. zł. Dotychczasowi klienci mogą skorzystać z oferty tylko wówczas, jeśli w ostatnich trzech latach nie korzystali z produktów oszczędnościowych banku. Klient może założyć wyłącznie jedną VeloLokatę dla Aktywnych, mobilnie lub online. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 tys. zł.

3. Toyota Bank – Lokata Standard – 4,3 proc.

Kto ma konto osobiste w Toyota Banku, ten może otworzyć lokatę telefonicznie i online. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a maksymalna 40 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy zachowuje 10 proc. naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje na koniec okresu.

4. BFF – Lokata Facto – 4,25 proc.

Dzięki podwyżce oprocentowania lokata wyraźnie podskoczyła w zestawieniu. Można ją otworzyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego. Wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki są kapitalizowane na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza ich utratę.

5. Volkswagen Bank – Lokata Plus – 4,2 proc.

Propozycja dla wszystkich klientów Volkswagen Banku. Lokatę można założyć telefonicznie lub online, posiadając konto osobiste i wpłacając od 1 tys. zł do 2 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. W przypadku zerwania umowy klient zachowuje połowę wypracowanych odsetek. Depozyt objęty jest ochroną niemieckiego funduszu gwarancyjnego do 100 tys. euro. Okres oszczędzania wynosi 179 dni.

6. Bank Nowy – Nowydepozyt Start – 4,2 proc.

Lokata jest dostępna wyłącznie dla nowych klientów. Nie wymaga jednak posiadania konta osobistego, bo można ją założyć internetowo po otwarciu rachunku depozytowego i wyrażeniu zgód marketingowych. Jedna osoba może założyć cztery lokaty, każdą do 100 tys. zł. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki.

7. Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 4,2 proc.

Austriacki bank mobilny oferuje wysokie oprocentowanie i limit wpłaty sięgający 100 tys. zł. Z propozycji można jednak skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, po otwarciu nowego konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że bank automatycznie nalicza austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo albo listownie na austriacki adres banku. Depozyt chroni austriacki fundusz gwarancyjny.

8. Inbank – Lokata Standardowa – 4,05 proc.

Drobna podwyżka oprocentowania nie pomogła lokacie wznieść się wyżej w rankingu. Oferta jednak przyciąga przede wszystkim prostymi zasadami. Jest dostępna dla wszystkich klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Można ją założyć wyłącznie przez internet. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł na jedną lokatę. Łącznie klient może zdeponować do 1 mln zł. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy traci wszystkie odsetki. Depozyty są objęte ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

9. Santander Consumer Bank – Lokata Online Nowe Środki – 3,6 proc.

Z lokaty można skorzystać przez internet. Wystarczy wpłata od 1 tys. zł. Bank nie wymaga posiadania konta osobistego. Jedynym godnym uwagi warunkiem jest konieczność ulokowania nowych pieniędzy. Maksymalna wpłata wynosi 400 tys. zł. Jeden klient może mieć tylko jedną lokatę, a jej zerwanie skutkuje utratą odsetek.

10. UniCredit – Lokata terminowa – 3,5 proc.

By skorzystać z oferty, wystarczy posiadać konto osobiste i wpłacić mniej niż 25 mln zł. Mogą to zrobić nowi i dotychczasowi klienci UniCredit z pomocą aplikacji mobilnej. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Oszczędności są chronione przez belgijski fundusz gwarancyjny.

11. BOŚ Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,4 proc.

Lokata BOŚ Banku dostępna jest wyłącznie w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej. Wymaga wpłaty nowych pieniędzy, które pojawiły się na koncie osobistym po 11 czerwca. Skorzystać z oferty mogą wszyscy klienci. Minimalna wpłata to 1 tys. zł. Brakuje górnego limitu oraz ograniczenia co do liczby zakładanych lokat. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie powoduje utratę naliczonych odsetek.

12. PKO BP – Lokata na Nowe Środki – 3,4 proc.

Lokatę może założyć każdy klient, ale tylko z pomocą nowych środków wpłaconych na konto osobiste po 13 lipca. Maksymalna wpłata to 250 tys. zł, a na jedną osobę obowiązuje limit trzech lokat. Każda dostępna będzie telefonicznie, online, mobilnie i w oddziale. Zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek.