Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
12 najlepszych lokat półrocznych. Nawet 6,1 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)
Lokaty półroczne to teraz jedne z najwyżej oprocentowanych depozytów na rynku. Banki ewidentnie nadal starają się o pieniądze klientów. Jeżeli nie oferują wysokiej stawki, to nadrabiają bardzo przystępnymi warunkami. Sprawdzamy najlepsze oferty.
24.07.2026, 05:10
Warto zacząć oszczędzanie, gdy stawki oprocentowania na lokatach i kontach oszczędnościowych w Polsce są wysokie. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które banki oferują obecnie najwyżej oprocentowane lokaty półroczne.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać najwyższe oprocentowanie depozytu.
- Które lokaty można założyć bez konta osobistego i dodatkowych wymagań.