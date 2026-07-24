Kategoria artykułu: Biznes
Mercator zarobił miliard na pandemii. Teraz inwestuje w nieruchomości (WYWIAD)
Popyt na rękawice medyczne wywindował Mercator Medical do grona najcenniejszych polskich spółek, gdy kurs wzrósł z 10 do ponad 700 zł. Potem przyszła brutalna korekta, a firma wykorzystuje nadzwyczajne zyski do budowy biznesu deweloperskiego. Monika Żyznowska opowiada o sukcesji, rodzinnej firmie i drodze od starożytnych tekstów do nieruchomości.
24.07.2026, 05:33
Monika Żyznowska przygotowywała się do sukcesji przez kilkanaście lat. Dziś rodzinnym biznesem interesują się już jej nastoletnie dzieci. Fot. materiały prasowe/Mercator Medical
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zarządza się biznesem, którego skala i wyniki rosną nagle kilkadziesiąt razy i równie szybko spadają.
- Jak przygotować się do sukcesji, gdy ma się na to kilkanaście lat.
- Jakie ambicje na rynku nieruchomości ma Mercator Estates.