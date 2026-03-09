Kategoria artykułu: Biznes
Recman wchodzi w piątą dekadę z modą premium i planem sukcesji. Otwiera pierwszy showroom
Świętująca czterdziestolecie rodzinna firma przeszła gruntowne zmiany oferty i sieci sklepów. Wyróżnić się pomaga jej prowadzenie od prawie trzech dekad własnej produkcji m.in. garniturów, z której główni konkurencji zrezygnowali. Prezes szykuje do przejęcia steru synów, którzy stworzyli własną markę. – Najlepiej uczyć się na swoich błędach, a poza tym własny biznes od zera motywuje bardziej niż dziedziczony – mówi Roman Tulwin, założyciel Recmana.
09.03.2026, 05:30
Roman Tulwin zarządza własną firmą od 40 lat. Choć zbliża się do wieku emerytalnego, nie zamierza jeszcze żegnać się z Recmanem. Fot. materiały prasowe/Recman
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką transformację przeszedł Recman i co ją spowodowało.
- Na jakie efekty liczy i jakie ma plany ekspansji na kilku polach.
- Jak zmienił się polski rynek mody formalnej oraz produkcji odzieży i obuwia.