340 proc. wzrostu i tylko 22 rektorki. Dlaczego kobiety wciąż rzadko rządzą uczelniami
Liczba kobiet zarządzających polskimi uczelniami publicznymi zwiększyła się w ostatnich 20 latach o 340 proc. Brzmi dumnie, ale tak naprawdę to wzrost z poziomu zero plus. Dlaczego nadal są uczelnie, gdzie we władzach nie ma ani jednej kobiety?
11.02.2026, 04:00
Prof. Bogumiła Kaniewska jest pierwszą kobietą rektorem w ponad stuletniej historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM), a także pierwszą kobietą na czele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy po raz pierwszy w Polsce kobieta stanęła na czele władz uczelni wyższej.
- Jakie są dysproporcje w udziale kobiet i mężczyzn na stanowiskach rektorów.
- Dlaczego niewielka liczba kobiet we władzach uczelni i tak jest rewolucyjna.