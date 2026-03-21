Kategorie artykułu: Biznes Sport
50 tys. dolarów za obraźliwy gest. Gdzie trafiają pieniądze z kar dla koszykarzy NBA?
NBA regularnie nakłada kary finansowe. Dosłownie każdego tygodnia pojawia się informacja, że kolejny zawodnik będzie musiał zapłacić kilkadziesiąt tysięcy dolarów za złe zachowanie. W ten sposób liga utrzymuje dyscyplinę koszykarzy i dba o swój wizerunek, ale nie tylko. Pozyskuje też pieniądze na dość nieoczywiste cele.
21.03.2026, 07:15
Podczas swojej ośmioletniej kariery w NBA Luka Dončić zapłacił ponad 420 tys. dolarów kary, wynika z danych Sportrac.
Fot. AAron Ontiveroz/The Denver Post
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób NBA wykorzystuje pieniądze z kar finansowych nakładanych na zawodników.
- Jak działa system wyrównywania donacji przez fundację NBPA.
- W jaki sposób koszykarze NBA angażują się w działalność charytatywną i jakie formy wsparcia wybierają.