50 tys. dolarów za obraźliwy gest. Gdzie trafiają pieniądze z kar dla koszykarzy NBA?

Bez względu na to, czy popchnąłeś przeciwnika, krzyknąłeś na sędziego lub przekląłeś na konferencji prasowej – jeżeli jesteś zawodnikiem NBA, czeka cię za takie zachowanie kara finansowa. Jej wysokość zależy od zarobków, reputacji i szkodliwości czynu, jednak niemal zawsze kwoty idą w tysiące. Raptem kilka dni temu Luka Dončić pokazał w kierunku arbitra gest sugerujący, że bierze pieniądze za nierzetelne decyzje. To wystarczyło, by z konta słoweńskiego gwiazdora ubyło 50 tys. dolarów.

Liga ma oczywiście też inne sposoby na zdyscyplinowanie koszykarzy. Może ich zawiesić na kilka meczów lub zmusić do uczestnictwa w warsztatach ukazujących szkodliwość czynu, którego się dopuścili. Najczęściej jednak sięga po najprostszy, a jednocześnie najbardziej skuteczny środek, czyli swego rodzaju mandat. Podobnie jak na drodze – kto złamie prawo, ten musi zapłacić, a dopiero po kilku wykroczeniach traci prawo jazdy.

Najwyższe kary finansowe w NBA i rekordziści wśród zawodników

Bardzo ciekawe jest to, co dzieje się z pieniędzmi pobieranymi z kont najbardziej krnąbrnych zawodników. Pomijając dwóch zawodników – Bena Simmonsa i Kyriego Irvinga, którzy płacili kary za brak udziału w meczach – liderem pod względem wartości kar za złe zachowanie jest Draymond Green. Przez całą karierę zapłacił za swoje uczynki w sumie 1 mln dolarów. Tuż za nim są Chris Paul i Serge Ibaka, obaj ukarani w karierze na kwotę ponad 800 tys. dolarów. Tylko w sezonie 2023/2024 wartość kar wyniosła 8 mln dolarów. Mówimy więc o naprawdę poważnych kwotach.

Co ciekawe, wszystkie te pieniądze ostatecznie trafiają na cele charytatywne. System jest bardzo interesujący. Z reguły połowa zapłaconej kwoty trafia do NBA Cares, czyli fundacji ligi. Pozostała część zasila budżet fundacji NBPA, czyli związku zawodników. Zawodnicy, przynajmniej pośrednio, mają dostęp do pieniędzy z fundacji swojego związku. Działa to w bardzo przemyślany sposób.

Kiedy zawodnik zdecyduje się ze swojej własnej kieszeni wesprzeć daną akcję charytatywną, może wystąpić z wnioskiem do fundacji NBPA, by ta również udzieliła wsparcia w analogicznej kwocie. W sumie każdego roku zawodnicy mogą wystąpić o wyrównanie swoich wpłat do wysokości 25 tys. dolarów. Podobnie emerytowani koszykarze, którzy grali w NBA co najmniej trzy lata, mogą wnioskować o wyrównanie do 15 tys. dolarów rocznie. Każdego roku sama wartość wyrównań donacji zawodników, wpłacanych przez fundację NBPA, sięga wielu milionów dolarów.

Jak NBA wykorzystuje kary finansowe do działań charytatywnych

System jest bardzo przemyślany. Fundacja NBA Cares realizuje działania społeczne, a jednocześnie poprawia wizerunek całej organizacji i wpływa na postrzeganie koszykarzy.

Od kilku lat fundacja NBPA działa intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej, głównie dzięki nowej dyrektor wykonawczej. Erika Swilley zmieniła sposób wykorzystania środków i odeszła od schematu opartego na okazjonalnych akcjach i rozdawaniu darów. Zaczęto edukować zawodników oraz pomagać im angażować się w inicjatywy, które są dla nich ważne. Utworzono pięć filarów wsparcia: edukację, zdrowie, sprawiedliwość społeczną, sport młodzieżowy oraz pomoc humanitarną. Wprowadzono także bazę donacji, aby lepiej analizować efektywność działań i określać, gdzie pomoc przynosi najlepsze rezultaty.

Efektywność działalności charytatywnej zależy w dużym stopniu od tego, czy za przekazywanymi środkami stoi realne zaangażowanie i kontakt z potrzebującymi. Dlatego koszykarze opowiadają o swoich doświadczeniach konsultantom z fundacji NBPA. Na tej podstawie wybierany jest obszar pomocy, w którym dany zawodnik chce się najbardziej zaangażować i w którym może mieć największy wpływ.

Przykłady działań charytatywnych koszykarzy NBA

Ostatecznie formy wsparcia wybierane przez zawodników są bardzo różne. Collin Sexton z Chicago Bulls przekazuje środki do licznych fundacji działających w jego rodzinnych stronach, czyli w Atlancie i okolicach. Z kolei Kevin Huerter, obecnie występujący w Detroit Pistons, przy wsparciu ligi założył własną fundację i regularnie pomaga mieszkańcom Albany, miasta, w którym się wychował. Fundacja NBPA co roku wspiera jego działania.

Obaj koszykarze koncentrują się na pomocy młodzieży, szczególnie tej z mniej zamożnych środowisk. Zapewniają lepszą opiekę, organizują zajęcia pozaszkolne, zaspokajają potrzeby materialne, także związane ze sportem, oraz prowadzą darmowe treningi koszykarskie. Podobnych zawodników, którzy angażują się w pomoc, jest wielu. Jako przykład często wskazywany jest Harrison Barnes. Obecnie reprezentujący San Antonio Spurs zawodnik w przeszłości pełnił funkcję skarbnika NBPA i zachęcał innych graczy do działalności charytatywnej oraz korzystania ze wsparcia fundacji związku zawodników.