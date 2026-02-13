54-letni prawnik powalczy na olimpiadzie. By polecieć do Mediolanu, musiał wziąć urlop

Rich Ruohonen podczas eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w 2022 r., które jego drużyna przegrała w decydującym spotkaniu. Wtedy zdecydował się na dobre porzucić marzenia o występie olimpijskim. Nie wiedział jeszcze, co go czeka. Fot. David Berding/Getty Images

Przez dwie dekady bez powodzenia próbował zakwalifikować się na igrzyska. W końcu porzucił swoje olimpijskie marzenie, by poświęcić się rodzinie i pracy. Został partnerem w renomowanej kancelarii prawniczej, a sport uprawiał tylko po godzinach. Nagle, w wyniku choroby jednego z reprezentantów USA, dostał powołanie do kadry. Opuścił klientów i poleciał do Mediolanu, by dołączyć do drużyny, której członkowie są w wieku jego dzieci. Poznajcie legendę curlingu, która może pobić olimpijski rekord.

W sporcie największe różnice wiekowe między zawodnikami sięgają zwykle maksymalnie 20 lat. Może dlatego tajemniczy reprezentant Stanów Zjednoczonych na igrzyskach w Mediolanie chodzi w zrobionym na zamówienie t-shircie z napisem „nie jestem tu tatą ani trenerem”.

Rich Ruohonen – 54-letnia legenda curlingu z USA i jego droga na igrzyska

Rich Ruohonen zaczął grać w latach 80., na szkolnych przerwach jako nauczyciel w szkole podstawowej w Minnesocie. W krajowych mistrzostwach zaczął występować w 1998 r., a po raz pierwszy amerykańskim czempionem został w 2008 r. Przez lata bezskutecznie próbował zakwalifikować się na igrzyska, by oficjalnie zostać olimpijskim reprezentantem Stanów Zjednoczonych.

Karierę sportową dzielił z działalnością prawniczą. Latem pracował na dwa etaty, by zimą trenować curling i walczyć o możliwość występów na największej scenie. Nigdy jednak mu się to nie udało. Najbliżej był w 2022 r. – gdy mecz o wszystko w mikstowych dwójkach przegrał jednym punktem. Wtedy uznał, że porzuca marzenie i w pełni poświęca się pracy w kancelarii TSR Injury Law, specjalizującej się w szkodach niemajątkowych.

Ironicznie, jedną z częstszych szkód niemajątkowych jest poślizgnięcie się na śliskiej powierzchni, prowadzące do kontuzji. Tak śliskiej jak lód, na którym marzenie Ruohonena może się spełnić. Kilka miesięcy temu członek jednej z najlepszych amerykańskich drużyn w curlingu zapadł na niezidentyfikowaną chorobę autoimmunologiczną. Natychmiast potrzebny był ktoś, by go zastąpić. Pierwszym wyborem okazał się Ruohonen – aktualny mistrz USA... seniorów.

Powrót do kadry USA w curlingu – nagłe powołanie i rola rezerwowego w Mediolanie

Amerykanin bez wahania przyjął propozycję. Wrócił do codziennych treningów i szybko wpasował się do nowego zespołu. Udało się to, chociaż większość członków zespołu – włącznie z trenerem – jest wiele lat młodszych od niego, a część w wieku jego dzieci. Liczył, że może tym razem uda mu się awansować na igrzyska.

Udało, ale inaczej niż Ruohonen oczekiwał. Tuż przed eliminacjami Danny Casper, chory zawodnik i jednocześnie kapitan drużyny, wyzdrowiał. Ruohonen trafił na ławkę rezerwowych. W tej roli dostał awans i obecnie przebywa w Mediolanie. Mimo że nie bierze czynnego udziału w rozgrywkach, to stał się ulubieńcem kibiców.

Ma duży dystans do siebie. W wywiadach mówi, że by być przydatnym, każdego ranka w Mediolanie robi zakupy dla grających członków zespołu i smaży dla nich omlety. Korzysta też ze swoich doświadczeń prawniczych i jako pierwszy wykłóca się z sędzią w razie jakiejkolwiek kontrowersyjnych decyzji. W eliminacjach do igrzysk udało mu się nawet przekonać arbitra do zmiany zdania na korzyść zespołu.

Rekord na zimowych igrzyskach? Najstarszy reprezentant USA w historii

Pozytywnym usposobieniem, dystansem do siebie i chęcią do gry można sobie zyskać sympatię zawodników i kibiców. W ten sposób nie da się jednak zapisać na kartach historii. A o tym właśnie marzy Ruohonen i na to pracował latami. Na szczęście, wszystko wskazuje na to, iż jego rola na lodzie nie sprowadzi się do dawania porad kolegom i zagrzewania ich do walki.

Najprawdopodobniej wkrótce zobaczymy Ruohonena jako pełnoprawnego zawodnika. Nie wróżę tu oczywiście kontuzji jego koledze. Jak przekonuje Danny Casper, kapitan amerykańskiej drużyny, 54-latek dostanie możliwość gry i spełnienia swojego marzenia. Zastąpi jednego z członków pierwszego składu.

Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to będziemy mogli mówić o rekordzie. Rich Ruohonen stanie się najstarszym amerykańskim reprezentantem w historii zimowych igrzysk. Dotychczas najstarszym Amerykaninem na tego typu imprezie był łyżwiarz figurowy Joseph Savage, reprezentujący Stany Zjednoczone w 1932 r. Miał 58 lat.