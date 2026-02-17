Kategorie artykułu: Biznes Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 40
Afryka Północna nową inwestycyjną mekką dla polskich firm
Coraz większa znajomość lokalnych realiów oraz zdobyte już doświadczenia powodują, że nasze firmy coraz częściej inwestują w krajach południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Tym inwestycjom mogą teraz dodatkowo sprzyjać skutki zmian klimatycznych.
17.02.2026, 17:37
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego Afryka Północna to coraz bardziej atrakcyjny rynek dla polskich firm.
- W jakich dziedzinach nasze przedsiębiorstwa inwestują.
- W jaki sposób zmiany klimatyczne poszerzają możliwości biznesowe polskich inwestorów w Afryce Północnej.