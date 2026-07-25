AJ Dybantsa zmusił Nike do historycznego wyjątku. Koszykarzowi NBA pomógł były agent Shaquille'a O'Neala
AJ Dybantsa, młody koszykarz Washington Wizards, nie zagrał jeszcze meczu w NBA, a już wywalczył od Nike warunki, na które wcześniej nie mogły liczyć największe gwiazdy. W biznesie pomagają mu ojciec Ace oraz Leonard Armato, architekt biznesowych sukcesów Shaquille'a O'Neala.
25.07.2026, 04:09
AJ Dybantsa podpisał z Washington Wizards czteroletni kontrakt warty 66 mln dolarów. Z tego 30 mln dolarów jest gwarantowane, podobnie jak pierwsze dwa lata umowy. Jej dalsze obowiązywanie będzie zależeć od decyzji klubu. Fot. Carmen Mandato/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego AJ Dybantsa już przed debiutem w NBA zarabia miliony na kontraktach sponsorskich.
- Jak były agent Shaquille'a O'Neala pomógł zawodnikowi wynegocjować wyjątkowe warunki umowy z Nike.
- Dlaczego Dybantsa stawia na niewielką liczbę partnerów reklamowych zamiast wielu kontraktów.