Francuski koszykarz nie chce grać w NBA. Wybrali go w drafcie, a on wybrał studia
Narcisse Ngoy został wybrany w drafcie NBA, a mimo to w przyszłym roku zamierza grać w lidze uniwersyteckiej. Los Angeles Clippers mają prawa do francuskiego zawodnika i czekają, aż zdecyduje się na grę w NBA. Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz, gdy na studia wrócił niejaki Larry Bird.
04.07.2026, 05:00
Okazuje się, że nie dla każdego wybór w drafcie jest powodem do radości. Fot. Arturo Holmes/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Narcisse Ngoy zrezygnował z gry w NBA mimo wyboru w drafcie.
- Jakie przepisy sprawiają, że decyzja francuskiego koszykarza jest tak wyjątkowa.
- Dlaczego NBA i NCAA planują zmienić zasady dotyczące zawodników wybieranych w drafcie.