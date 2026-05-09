Kategorie artykułu: Biznes Sport
Biznesowa rewolucja w Detroit Pistons. Kobieta ze świata mody odmieniła klub
Raptem dwa lata temu Detroit Pistons byli jedną z najsłabszych drużyn w NBA. Dziś jako lider Konferencji Wschodniej walczą o mistrzostwo ligi. Równie dużą przemianę klub przeszedł od strony biznesowej. W górę wystrzeliły wszystkie wskaźniki finansowe, od kiedy zatrudnił nową szefową ds. biznesu.
09.05.2026, 07:03
Od strony sportowej zaskakujące jest to, że znaczna poprawa wyników Detroit Pistons zaszła bez zmiany trzonu drużyny. Ci sami zawodnicy, którzy dwa lata temu przegrywali na potęgę, dziś wygrywają. Fot. Rich Storry/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Detroit Pistons przeszli drogę od jednej z najgorszych drużyn NBA do lidera Konferencji Wschodniej.
- Dlaczego zatrudnienie Melanie Harris okazało się przełomowe dla biznesowej strony klubu.
- W jaki sposób strategia marketingowa i współpraca z lokalną kulturą zwiększyły przychody oraz popularność Pistons.