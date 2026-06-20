OG Anunoby bohaterem finałów NBA. Teraz przekuwa popularność w biznes

Wydawało się, że wszystko jest przesądzone. San Antonio Spurs mieli już 29 punktów przewagi i nie kryli się z przekonaniem, że wynik meczu został rozstrzygnięty. Realizator pokazywał naprzemiennie triumfujące okrzyki zawodników z Teksasu i spuszczone głowy graczy New York Knicks.

Tylko jeden reprezentant dumy Nowego Jorku zdawał się być niewzruszony. To OG Anunoby, który kilka minut później napędził jeden z najbardziej spektakularnych powrotów w historii NBA. To jego dobitka, nazywana już ręką Boga, zagwarantowała Knicks ostateczne zwycięstwo w czwartym meczu finałów NBA i prowadzenie 3-1 w serii.

OG ANUNOBY’S GAME WINNING TIP IN. pic.twitter.com/5GOGHutoYc — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 11, 2026

Charakter OG Anunoby'ego podbił serca kibiców NBA

Brytyjczyk zdawał się być tym niewzruszony, bo on generalnie nie okazuje żadnych emocji. W trakcie meczów nie uśmiecha się, ale też nie robi groźnych min – po prostu gra. Na pytania dziennikarzy lubi odpowiadać jednym słowem. Spytany o to, jak to jest trafić rzut na zwycięstwo w finałach NBA, odpowiedział, że całkiem fajnie i ucieszył się, bo jego koledzy się ucieszyli.

Nie tylko udane występy, ale właśnie ten charakter pokochali fani koszykówki. Nagle człowiek, który unika gwiazdorstwa i boi się blasków fleszy, został wielką gwiazdą NBA. Równy sławą jest z nim teraz tylko Jalen Brunson, kapitan New York Knicks i MVP wygranych finałów NBA. To nie lada odpowiedzialność, ale też okazja biznesowa, z której Anunoby zamierza skorzystać.

OG Anunoby na początku zakończonego właśnie sezonu NBA był na setnym miejscu na liście Sportico najlepiej opłacanych sportowców świata. Główna zasługa jednak tego zaszczytnego miejsca przypadała nowemu, kolosalnemu kontraktowi koszykarza. New York Knicks płacili mu ponad 37 mln rocznie. Z umów sponsorskich Brytyjczyk dostawał liche 750 tys. dolarów.

Głównym sponsorem koszykarza jest Skechers, producent butów. Od roku Anunoby występuje w swoim dedykowanym modelu marki. W trakcie finałów NBA na obu butach koszykarza pojawiły się dwie małe litery „OG”. To inicjały, które koszykarz wykorzystuje zamiast pełnego imienia Ogugua. Anunoby jest pochodzenia nigeryjskiego, ale urodził się w Londynie, jako syn profesora akademickiego i zawodniczki lekkoatletycznej. Ma siódemkę rodzeństwa, a jeden z jego braci był zawodnikiem NFL.

Martha Stewart: “OG Anunoby wears my favorite Skechers while playing for the Knicks tonight at the Garden!!!!!“



OG: “i’m glad you like them martha” pic.twitter.com/4ynvJNZCuZ — New York Basketball (@NBA_NewYork) May 23, 2026

Znak towarowy OG i nowa współpraca z Crypto.com

Jeszcze w trakcie finałów NBA wyciekła informacja, że Anunoby wystąpił o zastrzeżenie praw do swoich inicjałów. Czy mu się uda, trudno stwierdzić, bo tych liter używa się też w amerykańskim slangu, by określić kogoś, kto ma duże doświadczenie w danej dziedzinie (z ang. Original Gangster – OG). Widać jednak rosnącą świadomość marketingową, bo nowe logo z inicjałami koszykarza ma się pojawić na nowej kolekcji nie tylko butów, ale też ubrań marki Skechers.

Anunoby nie próżnuje w oczekiwaniu na decyzję urzędu patentowego. Został właśnie nowym ambasadorem Crypto.com, platformy do handlu kryptowalutami, która otworzyła właśnie nowy rynek predykcyjny o nazwie „OG Prediction Markets”, mający rywalizować z Kalshi i Polymarketem.

Koszykarz nie jest pierwszym w NBA, który współpracuje z tego typu partnerem. Ambasadorem i inwestorem w Kalshi jest Giannis Antetokounmpo. W firmie zaangażowani są też koszykarze Jaime Jaquez Jr, Kyle Kuzma i Kevin Durant, chociaż mówimy o rynku predykcyjnym, na którym można przewidywać wydarzenia z meczów NBA.

Popularność w Wielkiej Brytanii i plany związane z NBA Europe

Nie wiadomo, czy umowa z Crypto.com była efektem świetnych występów Anunoby’ego w finałach lub raczej elementem długoterminowej strategii. Widać jednak, że koszykarz ma swój moment i chce z niego skorzystać. Na Instagramie liczba jego obserwujących podskoczyła dwukrotnie z 400 tys. do 800 tys., chociaż sam nie zarządza profilem, a pojawiają się na nim tylko oficjalne zdjęcia publikowane przez menadżera.

Wielu „followersów” koszykarz ma w Wielkiej Brytanii. Z Londynu wyprowadził się w wieku czterech lat i wychował w Jefferson City w USA, ale ma brytyjski paszport i z dumą o tym mówi. Regularnie pojawia się na Wyspach jako organizator lub patron obozów koszykarskich dla dzieci.

„Czwarty mecz tegorocznych finałów był szczytowym momentem w historii brytyjskiej koszykówki. Niesamowitym dla Wielkiej Brytanii i każdego, kto tam kocha koszykówkę” - powiedział OG Anunoby na konferencji po piątym meczu finałów, który przypieczętował zwycięstwo New York Knicks.

Anunoby’ego z Wielką Brytanią łączy coś jeszcze: biznes. Był udziałowcem London Lions, najbardziej utytułowanej drużyny koszykarskiej w Anglii, obecnie występującej w prestiżowych rozgrywkach Eurocup. Teraz mówi się coraz głośniej, że chciałby zostać inwestorem w nowym brytyjskim klubie, który będzie występował w NBA Europe.

Londyn i Manchester w grze o miejsce w nowych rozgrywkach NBA Europe

Wokół europejskich rozgrywek NBA jest jeszcze wiele niewiadomych. Ma ruszyć w drugiej połowie 2027 r., to na pewno. Jednak nie jest znana ostateczna liczba zespołów, nie wiadomo też, które kluby się do niej dostaną. Część klubów dołączy z obecnej Euroligi, ale kilka będzie nowych i niemal na pewno jeden z nich będzie z Anglii, która dla NBA jest kluczowym rynkiem.

„Uważam, że szczególnie Londyn, to dla NBA jeszcze niewykorzystany rynek. Jest tam masa talentu i osób, które grają w koszykówkę. Byłoby niesamowicie stworzyć nowy zespół w Manchesterze lub Londynie” - powiedział OG Anunoby w wywiadzie po ostatnim meczu finałów NBA.

Nie wiadomo konkretnie, którzy inwestorzy są zainteresowani utworzeniem angielskiego klubu w nowej lidze NBA. Natomiast jest ich wielu i skupiają się właśnie wokół dwóch miast: Londynu i Manchesteru. Prawdopodobnie Anunoby dołączy do grupy inwestorskiej, która zyska od NBA zielone światło na utworzenie klubu.

„Wierzę, że z czasem popularność koszykówki w Królestwie będzie rosnąć i coraz więcej chłopców i dziewczynek z tego regionu zobaczymy w NBA i WNBA. Teraz chcę, by widzieli, że ktoś pochodzący stamtąd skąd oni, może grać w NBA. Rozwinięcie potencjału koszykarskiego Wielkiej Brytanii spowoduje powstanie nowych klubów, lig i większe emocje związane z tym sportem”.