Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
OG Anunoby bohaterem finałów NBA. Teraz przekuwa popularność w biznes
Wspaniałą grą, ale też nietypowym jak na sportowca usposobieniem, OG Anunoby zyskał nowych fanów. Koszykarz Newy York Knicks chce skorzystać na tym biznesowo. Zastrzegł znak towarowy i podpisał nową umowę sponsorską. Mówi się też, że rozważa inwestycję w klub w Londynie, który mógłby grać w NBA Europe.
20.06.2026, 05:30
OG Anunoby dołączył do New York Knicks na początku 2023 r. Pół roku później Brytyjczyk podpisał z klubem nowy, pięcioletni kontrakt, opiewający na 212,5 mln dolarów. Fot. Al Bello/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób sukces OG Anunoby’ego w finałach NBA przełożył się na jego wartość marketingową i nowe kontrakty.
- Dlaczego charakter i zachowanie koszykarza przyciągnęły uwagę kibiców bardziej niż typowy wizerunek gwiazdy sportu.
- Jakie są związki OG Anunoby’ego z Wielką Brytanią i dlaczego mówi się o jego inwestycji w klub NBA Europe.