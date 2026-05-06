Akcje KGHM wystrzeliły, WIG20 z silnym wzrostem. Dzień na GPW 6 maja 2026 r.

W środę główne indeksy GPW odnotowały silne wzrosty. WIG20 urósł o 2,8 proc. i sięgnął prawie 3630 pkt., a szeroki WIG po wzroście o 2,6 proc. wyniósł 133 387 pkt.

Niższe, ale wciąż wyraźne wzrosty odnotowały mWIG40 oraz sWIG80, które urosły o odpowiednio 1,8 proc. i 1,6 proc.

– To głównie pokłosie komentarzy Donalda Trumpa dotyczących postępów w negocjacjach z Iranem. Reakcja jest dodatkowo wzmocniona przez pozytywny sentyment rynkowy po udanym sezonie wyników – mówi analityk XTB Kamil Szczepański.

Kluczowe czynniki: Bliski Wschód i decyzja RPP

W nocy z wtorku na środę sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zakończenie wymierzonej w Iran operacji „Epicka Furia”, która trwała od 28 lutego. Krótko potem amerykański prezydent ogłosił wstrzymanie operacji „Projekt Wolność”, której celem było odblokowanie żeglugi przez kluczową dla światowego handlu cieśninę Ormuz. Jako powód podał postępy w rozmowach pokojowych z Teheranem.

W reakcji na te informacje ceny ropy zaczęły mocno spadać. West Texas Intermediate wrócił poniżej 100 dolarów za baryłkę, a Brent oscyluje wokół tej granicy.

Tymczasem w Polsce Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zgodnie z oczekiwaniem rynku, stopa referencyjna dalej będzie wynosić 3,75 proc.

– Komentarze bankierów centralnych będą jednak równie ważne jak sama decyzja – zastrzega analityk.

Akcje KGHM z dwucyfrowym wzrostem

Wzrosty zaliczyły wszystkie spółki notowane w WIG20 z wyjątkiem Orlenu. Multienergetyczny koncern spadł bowiem w środę o 2,3 proc. po tym, jak w poniedziałek i wtorek był najlepszym blue chipem, a jego akcje osiągnęły historyczny szczyt.

Niekwestionowanym liderem wśród blue chipów został KGHM. Akcje miedziowego giganta wzrosły o 10,5 proc. do 332,85 zł.

W środę rano kanadyjska spółka Lumina Metals ogłosiła, że ma list intencyjny z KGHM ws. potencjalnej współpracy i dostaw koncentratu miedzi. Równocześnie ceny miedzi zaliczyły wyraźne wzrosty w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu.

Oprócz akcji KGHM mocno rosły także notowania mBanku (+6,2 proc.), LPP (+5,2 proc.) i Budimexu (+5 proc.). W sumie 11 spółek z WIG20 odnotowało wzrosty o ponad 3 proc.

Górnictwo, budownictwo i banki najsilniejszymi sektorami

Spośród wszystkich 14 indeksów sektorowych spadki odnotowały tylko WIG-chemia (–4,5 proc.) – za sprawą spadku Grupy Azoty o blisko 6 proc. – oraz WIG-paliwa (–2,3 proc.), gdzie 99-procentowy udział ma Orlen.

Najlepiej wypadł za to zdominowany przez KGHM indeks WIG-górnictwo (+9,8 proc.). Dalej uplasowały się budownictwo (+3,7 proc.) oraz banki (+3,3 proc.).

W Europie i USA wzrosty

Wzrosty były wyraźne także na największych europejskich giełdach – indeks EuroStoxx50 wzrósł o 2,7 proc. Z kolei niemiecki DAX urósł o 2,1 proc., francuski CAC 40 o 2,9 proc., a brytyjski FTSE 100 – o 2,2 proc.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych o godz. 18.30 S&P500 i Dow Jones Industrial rosną o 1,1 proc., a Nasdaq Composite – o 1,6 proc.