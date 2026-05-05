Akcje Orlenu biją poniedziałkowe rekordy, WIG20 wraca powyżej 3500 pkt. Dzień na GPW 5 maja 2026 r.

We wtorek WIG20 wzrósł o 1,1 proc. i wyniósł prawie 3 530 pkt. Szeroki WIG urósł za to o 0,9 proc. i na zamknięciu osiągnął poziom 130 055 pkt.

Mniejsze wzrosty odnotowały mWIG40 – o 0,7 proc. – i sWIG80, który urósł o 0,05 proc.

– Widać wyraźnie, że to właśnie segment blue chipów odpowiada za poprawę sentymentu, co często ma miejsce w otoczeniu podwyższonej niepewności, kiedy kapitał kieruje się w stronę najbardziej płynnych i rozpoznawalnych podmiotów – ocenia analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

Akcje Orlenu z kolejnym rekordem

W WIG20 znów niekwestionowanym liderem okazał się Orlen. Akcje spółki podrożały o 4,5 proc. do 144,26 zł, poprawiając historyczny wynik osiągnięty w poniedziałek.

– Widać, że inwestorzy zakładają albo wyższe notowania [ropy - przyp. red.] Brent, albo dobre wyniki Orlenu, stąd mocny ruch, jeżeli chodzi o tę spółkę – mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Wyraźne wzrosty zaliczyły także PGE (+2,9 proc.), KGHM (+2,3 proc.) i Grupa Kęty (+2,1 proc.). O ponad 1 proc. urosły także akcje Tauronu i Budimexu.

Zdecydowanie gorzej radził sobie Kruk, który po spadku o 2,3 proc. został najgorszą spółką wśród blue chipów na wtorkowym parkiecie. O 1,4 proc. straciły na wartości za to akcje Alioru.

Chemia z dwucyfrowym wzrostem

Spośród 14 indeksów sektorowych najmocniejszy był WIG-Chemia, który – ciągnięty w górę przez ponad 14–procentowy wzrost Grupy Azoty – urósł o 10,7 proc. Z kolei za sprawą Orlenu wyraźnie wzrósł indeks spółek paliwowych (+4,6 proc.).

Dobrze radziły sobie też górnictwo (+2,4 proc.) oraz energetyka (+2,3 proc.).

– Słabsze natomiast jest zachowanie banków, pomimo odbicia Eurostoxx Banks o 2 proc. – zauważa Sobiesław Kozłowski.

Indeks WIG-banki spadł we wtorek o 0,05 proc.

Najgorzej wypadły jednak spółki informatyczne, które zaliczyły spadek o 1,5 proc. W poniedziałek były najmocniejszym sektorem ze wzrostem o 5,5 proc. Niewiele lepiej radził sobie sektor medialny, który stracił 1,3 proc.

W Europie i USA przeważają wzrosty

Tymczasem w Europie o godz. 17.30 indeks EuroStoxx50 rośnie o 1,7 proc. Wzrosty notuje także niemiecki DAX – o 1,4 proc. – oraz francuski CAC 40 – o 1,1 proc. Z kolei brytyjski FTSE 100 spada o 1,5 proc.

W Stanach Zjednoczonych S&P500 rośnie o 0,7 proc., Dow Jones Industrial o 0,5 proc., a Nasdaq Composite – o 1 proc.

Wyniki kwartalne i europejskie banki kluczowe dla GPW

W najbliższych dniach inwestorzy na GPW będą obserwować m.in. kwartalne wyniki spółek.

– Jutro będzie raport Ambry. Wyniki tych mniejszych spółek mogą przybliżyć, jakie będzie zachowanie rynku. W przypadku banków wydaje mi się, że wyniki PKO BP będą takim probierzem sentymentu do sektora – prognozuje Sobiesław Kozłowski.

Jak dodaje, dla sektora bankowego kluczowy będzie także sentyment do banków europejskich.

– Banki europejskie odbijają i to jest wsparciem dla naszych banków – mówi.