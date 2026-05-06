Stopy procentowe w maju 2026 r. bez zmian. RPP podjęła decyzję

Zgodnie z przewidywaniami większości analityków, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na zmianę poziomu stóp procentowych. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75 proc.

Stopa depozytowa wynosi z kolei 3,25 proc., stopa lombardowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Organ kierowany przez prezesa NBP Adama Glapińskiego w 2026 r. decyzję o obniżeniu stóp procentowych podjął raz. Było to na początku marca, już po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej. Sstopa referencyjna spadła wtedy z 4 proc. do 3,75 proc.

W kwietniu Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Inflacja rośnie, jednak wciąż w celu, kluczowy może być lipiec

Członkowie RPP wskazywali, że kluczowy może okazać się lipiec, kiedy zostanie opublikowana kolejna projekcja inflacyjna. Wtedy też mają mieć więcej danych do oceny, czy jest konieczność reagowania na presję inflacyjną ze strony cen paliw i energii.

Inflacja w kwietniu wyniosła 3,2 proc. w ujęciu r/r, wynika z szybkiego szacunku GUS i wciąż mieści się w paśmie celu NBP, czyli 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc.. Na ten wzrost złożył się przede wszystkim wzrost cen paliw, który wyniósł aż 8,4 proc. r/r. Do tego doszedł wzrost cen energii elektrycznej i gazu, który wyniósł 4,7 proc. r/r. W porównania do marca, ceny w gospodarce w kwietniu wzrosły o 0,6 proc.

Konferencja prezesa NBP Adam Glapińskiego po posiedzeniu RPP, na której prezes NBP przedstawi szczegóły tej decyzji odbędzie się w czwartek 7 maja o godz. 15.

RPP: perspektywy aktywności i inflacji na świecie się pogorszyły

W komunikacie po posiedzeniu RPP wskazała, że perspektywy inflacji i wzrostu gospodarczego obarczone są podwyższoną niepewnością m.in. z powodu sytuacji geopolitycznej i cen surowców.

„W pierwszym kwartale 2026 r. roczna dynamika PKB spowolniła w strefie euro i wzrosła w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ograniczeń podażowych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paliw na świecie, co doprowadziło do wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Jednocześnie ceny surowców rolnych są nadal niższe niż rok wcześniej. Wobec napiętej sytuacji geopolitycznej perspektywy aktywności i inflacji na świecie pogorszyły się i pozostają obarczone niepewnością" – wskazała RPP.

Rada zwróciła także uwagę na wzrost sprzedaży detalicznej oraz produkcji w Polsce w marcu 2026 r. „Łącznie dane dostępne od początku roku sygnalizują jednak, że roczna dynamika PKB w pierwszym kw. 2026 r. prawdopodobnie się obniżyła" – stwierdzono w komunikacie.

Roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale była niższa niż kwartał wcześniej, przy jednoczesnym dalszym spadku zatrudnienia – podała RPP.

Można także szacować, że w kwietniu wzrosła inflacja bazowa – podano.

„W tych warunkach oraz wobec niepewności dotyczącej dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie" – wskazała RPP.

Zaznaczono także, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce.

Czynnikami ryzyka pozostają ceny surowców, inflacja na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej, kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw oraz zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac – podaje RPP.

Tekst zaktualizowano o treść komunikatu RPP.