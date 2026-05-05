Wartość IPO na europejskich giełdach sięgnęła w I kwartale 4,7 mld euro. Na GPW spadła o 99 proc.

Przeprowadzone na europejskich giełdach debiuty rynkowe osiągnęły w I kwartale łączną wartość 4,7 mld euro – wynika z raportu PwC Polska. Na GPW aktywność spadła o ponad 99 proc. przy tylko jednym IPO.

„Początek 2026 roku przyniósł umiarkowane ożywienie na europejskim rynku IPO, będące kontynuacją poprawy widocznej w drugiej połowie 2025 roku. W pierwszym kwartale inwestorzy zachowywali ostrożny optymizm, a rynki europejskie wykazały się większą odpornością niż amerykańskie” – oceniają eksperci PwC Polska.

Łącznie w I kw. 2026 r. na europejskich giełdach doszło do 12 debiutów o łącznej wartości 4,7 mld euro. Oznacza to wzrost wartości IPO o ok. 50 proc.

Sektor obronny zdominował rynkowe debiuty

Największą aktywność przyciągnęły spółki z sektora przemysłowego, które odpowiadały za 83 proc. wartości rynkowych debiutów.

„Trzy z pięciu największych IPO w Europie należały do firm z branży obronnej” – podkreślają analitycy. Ma to wskazywać na „przesunięcie zainteresowania inwestorów w stronę sektorów uznawanych za bardziej odporne na zmienność makroekonomiczną”.

IPO spółki CSG o wartości 3,3 mld euro na Euronext Amsterdam było największym w Europie od 2022 r. oraz największym w historii globalnego sektora obronnego. Poza CSG największe debiuty zaliczyły Vincorion (405 mln euro) oraz Gabler Group (116 mln euro) na Deutsche Börse, a także General Oceans (93 mln euro) na Oslo Børs.

„Jednocześnie wielu emitentów zdecydowało się przesunąć plany debiutu na drugą połowę 2026 r. lub na 2027 r., oczekując bardziej stabilnych warunków rynkowych” – czytamy.

Eksperci podkreślają, że dla globalnego rynku IPO najważniejszą kwestią pozostaje wojna na Bliskim Wschodzie.

– Szybka deeskalacja konfliktu mogłaby sprzyjać ponownemu otwarciu okien transakcyjnych w drugiej połowie 2026 r., natomiast jego przedłużanie się niesie ryzyko dodatkowej presji inflacyjnej oraz negatywnego wpływu na globalny wzrost gospodarczy. Taki scenariusz byłby dla rynków kapitałowych fatalny i zahamowałby dobry, budowany od ponad roku trend wzrostowy – mówi Bartosz Margol, partner w PwC Polska.

W Warszawie tylko jedno IPO

Tymczasem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce tylko jeden debiut. Chodzi o IPO Farm Innovations, która zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect. Wartość jej oferty sięgnęła 4,7 mln zł.

Rok wcześniej, w I kwartale 2025 r., przeprowadzono dwie oferty – w tym debiut Diagnostyki – o łącznej wartości 1,7 mld zł. Oznacza to, że w ciągu roku aktywność na warszawskiej giełdzie spadła w tym obszarze o 99,7 proc.

Według analityków PwC mimo braku debiutów na rynku głównym GPW inwestorzy uważnie śledzą informacje o planowanych ofertach polskich spółek. Kluczowe ma być IPO Rex Concepts. Uplasowanie pełnej puli akcji po cenie 14 zł – o 20 proc. poniżej ceny maksymalnej – przełoży się na pozyskanie ok. 448 mln zł.

– Oferta była skierowana także do inwestorów instytucjonalnych spoza Polski [...] Z jednej strony pokazuje to, że polski rynek kapitałowy pozostaje atrakcyjny dla globalnych inwestorów instytucjonalnych i jest w stanie przyciągać stosunkowo duże oferty nawet w otoczeniu podwyższonej niepewności. Z drugiej – istotna obniżka ceny względem poziomu maksymalnego oraz niski udział inwestorów indywidualnych wskazują na ostrożny apetyt – ocenia Kamil Wardzyński, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

– IPO Rex Concepts będzie więc ważnym testem dla całego rynku – dodaje.

Źródło: PAP