Allegro zmienia zasady dla sprzedawców. Koniec z warunkiem najniższej ceny

Program Allegro Ceny przeszedł spory litfing. Sprzedający o zmianach dowiedzieli się w pierwszej kolejności z wiadomości mailowych – nie muszą już zapewniać najniższej ceny na platformie Allegro. Zmianę w podejściu do programu potwierdził redakcji XYZ.pl Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

– Od 20 maja obowiązuje uproszczona kwalifikacja do programu Allegro Ceny. Rzeczywiście znieśliśmy warunek związany z cenami na Allegro. Chcemy w ten sposób rozszerzyć działanie naszych programów również na tych partnerów, którzy do tej pory się do nich nie kwalifikowali – komentuje Marcin Gruszka.

Jak zapewnia, celem tych zmian ma być zapewnienie klientom szerszego wyboru produktów.

– A naszym partnerom jak najlepsze warunki współpracy z naszą platformą – dodaje Marcin Gruszka.

Zmiana ma jednak szerszy kontekst. Polityka Allegro, która wymagała utrzymywania najniższych cen na produkty sprzedawane na Allegro, spotkała się z ostrą krytyką innych firm, w tym Erli. Sprawa trafiła do sądu.

Zmiany w Allegro Ceny

Precyzyjnie zmiany dotyczą programu Allegro Ceny. To narzędzie automatycznie obniżające ceny produktów do poziomu najniższego na platformie. Sprzedający, którzy do niego dołączają, mają, zgodnie z deklaracjami Allegro, lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Poza tym mają większą szansę na oznaczenie Gwarancją najniższej ceny i Top Oferty dla produktów.

Najważniejsza zasada programu dotyczy tego, że sprzedający odzyskuje pieniądze. Kwota, o którą została obniżona cena produktu, wraca do niego w formie rabatu transakcyjnego na usługi Allegro. Teoretycznie więc na dołączeniu do programu firma nic nie traciła. Jeśli chciała korzystać z rabatu.

Był tylko jeden haczyk. Do tej pory dostęp do programu przysługiwał tym sprzedającym, którzy mieli co najmniej 80 proc. ofert na Allegro w cenach nie wyższych, niż na innych platformach sprzedażowych oraz sklepach internetowych. W praktyce więc Allegro wymagało, by sprzedający nie mieli niższych cen w innych miejscach.

Od 20 maja ten warunek zniknął z regulaminu.

„Od dzisiaj całkowicie rezygnujemy z tego warunku! Zdejmujemy to ograniczenie, dzięki czemu otwieramy program Allegro Ceny i zasięg darmowych reklam dla znacznie większej liczby ofert. Teraz w obu programach automatycznie biorą udział konta wszystkich sprzedających (poza sprzedającymi, którzy zrezygnowali z udziału)" – brzmi komunikat opublikowany przez Allegro.

Co oznaczają zmiany na Allegro

Marcin Gruszka zapewnia, że sprzedający mogą w każdej chwili dołączyć bądź zrezygnować z udziału w programie Allegro Ceny.

– Pozytywnie wpływa on jednak na konkurencyjność ich ofert. Nasz algorytm codziennie analizuje zainteresowanie kupujących i wskazuje produkty, których sprzedaż może się zwiększyć dzięki obniżce ceny. Dlatego też program jest bardzo popularny wśród naszych partnerów – komentuje rzecznik prasowy Allegro.

Sprzedający do programu są dołączani automatycznie. Wystarczy posiadać aktywne konto firmowe oraz jakość sprzedaży na poziomie co najmniej neutralnym.

Firma nie podaje jednak liczb.

Batalia z Erli

Przypomnijmy, w lutym 2026 r. informowaliśmy o sporze pomiędzy platformą Erli a Allegro. Erli złożyło 19 grudnia 2025 r. pozew, w którym zarzuca poznańskiej firmie m.in. nadużycie tej pozycji i stosowanie nieuczciwej konkurencji.

– Nie ma naszej zgody na sztuczne zawyżanie cen i działanie na szkodę konsumentów, tysięcy polskich przedsiębiorców prowadzących e-sklepy, a także na szkodę wiarygodności całej branży e-commerce. Ktoś musi nazwać wprost nieuczciwe praktyki, które dążą do monopolu – mówił wówczas Adam Ciesielczyk, prezes i założyciel Erli.

Fundamentem pozwu było wymuszanie przez Allegro najniższej ceny produktów sprzedawanych na platformie. Dotyczyło to zarówno bezpośrednich konkurentów, jak i miejsc takich jak Google czy Ceneo.

Szef Erli zwracał uwagę, że prowadziło to do obniżania zarobków sprzedających i poprawie pozycji Allegro. Platforma miała charakteryzować się wysokimi prowizjami, w związku z czym przy identycznych cenach w różnych miejscach, zarabiała stosunkowo więcej.

Allegro stanowczo odrzuciło zarzuty Erli. W lutym rzecznik prasowy Allegro, Marcin Gruszka, zwrócił uwagę, że program Allegro Ceny zakłada dopłaty ze strony platformy dla sprzedających. Dlatego Allegro traktuje je jako benefity.

– Nie zgadzamy się z bezpodstawną i jednostronną narracją Erli. Przedstawia sytuację tak, jakby Allegro ograniczało konkurencyjność cen, podczas gdy tak naprawdę pozew Erli dotyczy tylko niewielkiego wycinka naszej współpracy z partnerami. Chyba nikt nie może mieć do Allegro pretensji, że chce dopłacać do partnerów, którzy oferują konkurencyjne ceny - mówił wówczas Marcin Gruszka.

Allegro i spór z konkurentami

Spór a Erli nie był jedynym zamieszaniem wokół Allegro w ostatnim czasie. W lutym tego roku prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. O sprawie poinformował sam Urząd w komunikacie. Działania prowadzone były w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego naruszenia reguł konkurencji przez spółkę.

Chodziło wówczas o możliwe promowanie własnych usług logistycznych przez Allegro kosztem kontrahentów, ale też użytkowników. UOKiK bada sytuację, w której kupujący spotkał się z automatycznym wskazaniem dostawy realizowanej przez Allegro. Mimo że wcześniej regularnie korzystał z usług innych firm i to ich oferta była do tej pory sugerowana przy finalizacji transakcji.

Wcześniej, w styczniu 2026 r., sąd, na wniosek Fundacji Forum Konsumentów, zakazał Allegro wyświetlania – na stronie finalizacji transakcji – niepełnej listy metod dostawy, które oferuje sprzedający. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik dodaje do koszyka produkty o wartości kwalifikującej do bezpłatnej dostawy w ramach usługi „Allegro Smart!”. Kilka tygodni później wstrzymano jednak wykonanie postanowienia.

Z kolei w 2022 r. UOKiK nałożył na spółkę ok. 206 mln zł kary za nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej. To konsekwencja postępowania antymonopolowego, które UOKiK wszczął w grudniu 2019 r. Chodziło konkretnie o wykorzystywanie pozyskiwanych informacji w celu preferowania własnej sprzedaży bezpośredniej (model 1P, „oficjalny sklep Allegro”) kosztem ofert wystawianych przez zewnętrznych sprzedawców (3P): właścicieli marek oraz indywidualnych przedsiębiorców. Allegro odwołało się od decyzji.