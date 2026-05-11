11.05.2026 11:01

Allegro rozpoczyna współpracę z OpenAI. „Początek zmian, które może przynieść nam sztuczna inteligencja"

Allegro podpisało umowę o współpracy z OpenAI. Porozumienie daje polskiej platformie zakupowej wsparcie przy wdrażaniu nowych zastosowań AI dla e-commerce.

To kolejny etap budowania przewagi technologicznej Allegro i rozwijania narzędzi, które mają ułatwiać zakupy, wspierać sprzedających, usprawniać marketing oraz przyspieszać tworzenie nowych produktów.

– Sztuczna inteligencja już dziś pomaga rozwijać Allegro w wielu obszarach, ale widzimy, że to dopiero początek zmian, jakie może przynieść. Współpraca z OpenAI daje nam dostęp nie tylko do najnowocześniejszych technologii, ale też do wiedzy, która pomoże szybciej przekuwać pomysły w rozwiązania użyteczne dla milionów użytkowników. Chcemy rozwijać AI tam, gdzie realnie poprawia doświadczenia kupujących i sprzedających, pomaga naszym zespołom działać szybciej i otwiera drogę do nowych usług, które jeszcze kilka lat temu były trudne do wyobrażenia – tłumaczy Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Jak dodaje firma, współpraca z OpenAI ma pomóc rozwinąć narzędzia, które usprawnią marketing, przyspieszą tworzenie nowych produktów oraz ułatwią zakupy. Allegro przypomina, że w aplikacji już działa Asystent AI, uruchomiono też pilotaż inteligentnego asystenta w przeglądarce. To ma pomóc lepiej znajdować produkty i porównywać oferty.

Platforma ma też asystenta dla sprzedających, co z kolei ułatwia zarządzanie logistyką i tworzenie ofert. AI wspiera też marketing Allegro.

Allegro: współpraca z OpenAI wzmocni naszą pozycję w europejskim e-commerce

Teraz firma tłumaczy, że współpraca z OpenAI pomoże przyspieszyć i ulepszyć te funkcje oraz wzmocni pozycję Allegro jako zaawansowanego gracza e-commerce w Europie. Podobnego zdania jest amerykański startup, który jest twórcą ChatGPT.

– Obserwujemy w Europie Środkowo-Wschodniej, a w szczególności w Polsce, duże zainteresowanie sztuczną inteligencją i jej wdrażaniem. Cieszymy się na współpracę z Allegro, które jest doskonałym przykładem możliwości zastosowania AI na jednym z najbardziej dynamicznych rynków e-commerce na kontynencie. Allegro już teraz bada praktyczne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do ulepszania zakupów online, wspierania sprzedawców i usprawniania pracy swoich zespołów. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wspierania Allegro w tworzeniu coraz bardziej inteligentnych i spersonalizowanych doświadczeń dla milionów użytkowników – mówi Niklas Harzheim, Digital Industries Lead na Europę Centralną w OpenAI.

– Patrzymy na sztuczną inteligencję nie jak na pojedynczą funkcję czy narzędzie, ale jak na technologię, która zmienia sposób funkcjonowania e-commerce. To partnerstwo pozwala nam również wpływać na plany rozwoju produktów OpenAI oraz wspólnie kształtować rozwój komercyjnych usług nowej generacji w Europie – podsumowuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Współpraca z OpenAI wzmacnia pozycję Allegro jako najbardziej zaawansowanego technologicznie gracza e-commerce w Europie i jest kolejnym krokiem w rozwoju AI w polskim biznesie.

Marcin Kuśmierz, prezes Allegro
Prezes Allegro Marcin Kuśmierz ujawnia, że firma podpisała umowę z OpenAI. Fot. materiały prasowe/Allegro
