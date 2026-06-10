Kategoria artykułu: Biznes
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Autopay stawia na Europę i partnerstwa. Rozważa przejęcia za granicą
Wyrosła na konkurencyjnym polskim rynku firma Autopay rzuca wyzwanie zagranicznym graczom. Dzięki elastyczności cenowej i technologicznej fintech dynamicznie rośnie w Europie razem ze swoimi partnerami. Prezes Wojciech Murawski przyznaje, że w przyszłości nie wyklucza akwizycji.
10.06.2026, 04:00
Polskie firmy mają ambicje, by pójść za granicę. Ma to wpływ także na nas, bo jeśli nasi partnerzy wychodzą za granicę, to my idziemy razem z nimi - podkreśla Wojciech Murawski, prezes Autopaya. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega usługa Orkiestratora Płatności i jaką przewagę daje Autopay za granicą.
- W jaki sposób silna pozycja i konkurencja na rynku krajowym pomagają Autopay w ekspansji.
- Co prezes Wojciech Murawski uznaje za kluczowy kamień milowy w rozwoju zagranicznym spółki.