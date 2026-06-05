Kategoria artykułu: Biznes
Urzędnicy wezmą pod lupę ukryte etaty. „Wszyscy zapłacimy za usztywnienie rynku”
Praca od 8 do 16 to w wielu branżach przeżytek. Gig economy, czyli model, w którym stawia się na swobodę i dorywcze zlecenia jest coraz popularniejszy. Nowe przepisy mogą usztywnić rynek, co może odbić się na kosztach pracy i cenach usług. Wszystko za sprawą dwóch reform.
05.06.2026, 05:30
Dwie ważne reformy na horyzoncie stawiają elastyczność polskiego rynku pracy pod znakiem zapytania. Fot.: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dyrektywa platformowa i reforma PIP mogą wpłynąć na sytuację tzw. freelancerów.
- Jaka jest granica między niezależną współpracą a ukrytym stosunkiem pracy.
- Jakie konsekwencje gospodarcze mogą przynieść nowe regulacje rynku pracy dla firm, pracowników i konsumentów.