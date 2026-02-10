Kategoria artykułu: Biznes
Ponad 60 pomysłów na transformację Śląska. Obiecany górnikom fundusz wreszcie nabiera rozpędu
Do Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego spłynęło ponad 60 propozycji od firm i samorządów dotyczących transformacji regionu. Fundusz ma do wydania pół miliarda złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamykania kopalń węgla. Na ten cel nie przeznaczył jeszcze ani złotówki, choć działa od 2023 r. Teraz jest szansa na przełamanie impasu.
10.02.2026, 05:30
Specjalny fundusz ma przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania przemysłu węglowego w woj. śląskim. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego powstał Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego.
- Jaki jest plan działania Funduszu.
- Jakich zmian w prawie oczekuje zarząd Funduszu.