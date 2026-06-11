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Kategoria artykułu: Biznes
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„Bioróżnorodność to nie tylko słoń, sarna czy zając, ale też biznes” (WYWIAD)
Pracując w największej polskiej firmie, nieustannie pielęgnuję w sobie ciekawość naukowca – mówi dr Katarzyna Frankowiak, kierowniczka Zespołu ds. Koordynacji Bioróżnorodności w firmie ORLEN.
11.06.2026, 08:08
Bioróżnorodność, którą zajmuję się naukowo od lat, ma też wymiar ekonomiczny – mówi dr Katarzyna Frankowiak, kierowniczka Zespołu ds. Koordynacji Bioróżnorodności w firmie ORLEN. Fot. Archiwum prywatne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest bioróżnorodność.
- Dlaczego to pojęcie ma nie tylko wymiar przyrodniczy, ale też biznesowy.
- Dlaczego w ORLENIE powstał zespół ds. bioróżnorodności.