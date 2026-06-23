Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biznes przejmuje inicjatywę. Think tank napisze gospodarczy program dla Polski na dekadę
Think Tank The Company ogłasza program Polska Przedsiębiorcza. To apolityczna inicjatywa przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli administracji, mająca na celu przygotowanie programu modernizacji kraju na lata 2026-2036. Oto jego założenia.
23.06.2026, 05:45
Twórcy Think Tanku The Company ruszają z nową inicjatywą. To program Polska Przedsiębiorcza. W projekt zaangażowanych jest kilkudziesięcioro czołowych polskich przedsiębiorców, także z małych i średnich firm., na czele z (od lewej): Dariusz Gałęzewski (Oshee), Małgorzata Adamkiewicz (Adamed), Rafał Brzoska (InPost), Bartosz Skwarczek (G2A), Krzysztof Pawiński (Maspex), Michał Sołowow (Synthos),
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego część przedsiębiorców uważa, że Polska nie może już rozwijać się według recepty, która sprawdzała się przez ostatnie trzy dekady.
- Jak program Polska Przedsiębiorcza chce przełożyć doświadczenia biznesu na konkretne zmiany w państwie i gospodarce.
- Co zdecyduje o tym, czy polskie firmy staną się globalnymi właścicielami marek, technologii i kapitału.