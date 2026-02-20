Minister Maciej Berek: 126 postulatów SprawdzaMy weszło w życie. Kolejne w drodze

126 postulatów inicjatywy SprawdzaMY weszło już w życie – przekazał minister i przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego Maciej Berek. Kolejne mają być zmiany upraszające system podatkowy i postępowania sądowe.

W trakcie piątkowej konferencji Maciej Berek powiedział, że rząd przyjął już 193 projekty zmian inicjatywy SprawdzaMy, a 126 – o 7 więcej niż na koniec 2025 r. – weszło już w życie. 161 innych projektów wciąż jest na etapie prac.

Oznacza to, że spośród 522 zgłoszonych postulatów deregulacyjnych do realizacji trafiło 354.

– Krótko jeszcze o tym, co przed nami. Po pierwsze te 161 drobnych zmian, nad którymi będziemy kontynuowali prace. Po drugie chcemy też [...] myśleć o zmianach systemowych. Prawo podatkowe, postępowania sądowe, local content: trzy duże obszary, o których rozmawiamy już bardziej systemowo, nie przez takie punktowe, precyzyjne zmiany, tylko szerzej – zapowiedział.

Spytany o formę tych zmian zdradził, że rząd chce przygotować systemowe projekty.

– Poszukamy teraz rozwiązania, które pozwoli trochę zracjonalizować te nakłady na obsługę procesu [legislacyjnego – przyp. red.], więc raczej będą to większe projekty niż małe – zaznaczył.

10 lutego 2025 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie prac nad deregulacją. Do współpracy zaprosił m.in. założyciela i prezesa InPostu Rafała Brzoskę. Powołana przez niego inicjatywa SprawdzaMY zajęła się przygotowaniem postulatów deregulacyjnych. 4 marca ub.r. rząd powołał zespół deregulacyjny pod kierownictwem Macieja Berka. W skład zespołu weszli także minister finansów, minister rozwoju i technologii oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: PAP. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.