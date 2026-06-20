Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia Sezon 2 Odc. 15
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Biznes to człowiek. Jak budować marki na podstawie własnych wartości?
Z Małgo Kotlonek, mentorką liderów, strategiem marek, coachką systemową, twórczynią marek Goshico i Biznes to Człowiek rozmawiamy o tym, jak tworzyć dzisiaj świadomy biznes, co to oznacza i czy biznes to człowiek.
20.06.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co oznacza w praktyce motto: „biznes, który widzi człowieka”. Co to daje biznesowi, organizacjom, liderom, pracownikom, ludziom.
- Jak budować w biznesie relacje, a nie tylko struktury. Jak widzieć w organizacjach nie tylko wyniki, ale i ludzi.
- Kim jest dobry lider.