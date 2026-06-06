Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia Sezon 2 Odc. 13
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Kamila Szczawińska: kluczem do dobrostanu psychicznego dzieci jest uważność, obecność i zdrowa autonomia
Kamila Szczawińska, psycholog, psychoterapeuta, członek zespołu fundacji Życie warte jest rozmowy oraz modelka mówi o kryzysie psychicznym dzieci. Skąd się wzięło, jak diagnozować obniżony nastrój u dzieci i wspierać najmłodszych. I jak w tym wszystkim nie zapomnieć o sobie i swoich potrzebach.
06.06.2026, 04:41
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z czego wynika słaba kondycja psychiczna Polek i Polaków, również tych najmłodszych.
- Jak dbać o psychikę dzieciaków i ich rodziców.
- Czym jest wypalenie rodzicielskie.