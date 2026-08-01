Biznesowe nagrody w NBA przyznane. Wygrał klub, który wystawił halę na sprzedaż

Jako akredytowany dziennikarz NBA i FIBA co tydzień dostarczam wam najświeższe wiadomości zza kulis najlepszej koszykarskiej ligi świata. Polecam pozostałe teksty z serii „Rzut za ocean”.

NBA przyznała biznesowe nagrody za miniony sezon. Było w sumie osiem kategorii, a każda dotyczyła innego aspektu działalności klubów sportowych. Cleveland Cavaliers byli jedynym zespołem, któremu udało się zgarnąć dwie statuetki. Otrzymali je za najlepszą umowę partnerską i ofertę premium. Co ciekawe, nie pierwszy raz. Rok temu drużyna z Ohio również zdobyła dwie nagrody, choć w zupełnie innych kategoriach.

Cleveland Cavaliers zamienili halę w dom na sprzedaż i zachwycili jury NBA

Szczególne wrażenie na jury zrobiła kampania, którą Cavaliers stworzyli pod koniec sezonu 2025/2026 po podpisaniu umowy partnerskiej z Redfin, platformą e-commerce dla rynku nieruchomości. Właścicielem platformy jest Rocket Mortgage, sponsor tytularny hali sportowej klubu.

Na stronie internetowej Redfin.com utworzono ogłoszenie sugerujące, że hala Cleveland Cavaliers jest wystawiona na sprzedaż. Przed obiektem postawiono gigantyczny, sięgający ponad 10 metrów znak z napisami „Na sprzedaż” i „Dzień otwarty”. Wywołało to wielkie poruszenie wśród kibiców, którzy zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście halę można kupić i kto mógłby to zrobić.

W rzeczywistości nie chodziło jednak o sprzedaż, ale o zaproszenie kibiców do darmowego zwiedzenia wszystkich zakamarków hali. Aby się zapisać, trzeba było wejść na stronę Redfin.com i umówić termin wizyty. Proces wyglądał dokładnie tak samo jak przy zgłoszeniu chęci obejrzenia domu przed potencjalnym zakupem.

W ten sposób kibice zapoznali się ze stroną internetową partnera klubu, ale otrzymali również niecodzienną możliwość poznania domu swojego ukochanego zespołu. Oprócz zwiedzania można było także wziąć udział w wyprzedaży garażowej zorganizowanej przez klub. Na sprzedaż trafiły gadżety Cavaliers z poprzednich sezonów, a cały dochód zasilił fundację klubu.

As part of the celebration in the heart of Downtown Cleveland, a record-breaking Redfin yard sign now stands outside the arena, rising 46 feet tall with a 25-by-25-foot base. The installation transformed the district into the boldest open house invitation in the country, matching… pic.twitter.com/S4x3ZoJrEP — Cleveland Cavaliers (@cavs) April 9, 2026

Ekskluzywny klub HIPP zwiększa przychody Cavaliers mimo wyprzedanych meczów

Drugą statuetkę Cleveland otrzymało za coś mniej spektakularnego, ale znacznie trudniejszego do zrealizowania. Dwa lata temu klub osiągnął maksymalną frekwencję na meczach. Seria spotkań z kompletem publiczności przekroczyła 100. Pojawiło się więc pytanie, jak dalej zwiększać przychody z biletów, skoro sprzedaż sięgnęła sufitu.

Ustalono, że w mieście jest popyt na sportowe doświadczenia premium, takie z najwyższej półki. W ciągu roku w dawnym schowku na drewno przylegającym do hali, powstał HIPP, czyli ekskluzywny klub nocny połączony z restauracją. Aby w ogóle mieć szansę zdobyć jedną ze 100 kart członkowskich, trzeba zainwestować co najmniej milion dolarów w Cleveland Cavaliers. Następnie należy złożyć wniosek, opłacić składkę i kupić całoroczny karnet na mecze drużyny.

Brzmi jak szaleństwo, ale chętnych nie brakuje. Członkowie HIPP przyjeżdżają na mecz NBA, ale czują się jak w kasynie w Monako. Oddają samochód szoferowi, po czerwonym dywanie przechodzą do prywatnej windy, która zabiera ich do wnętrz przypominających scenografię mafijnego filmu sprzed 50 lat. Czeka tam na nich open bar, cztery posiłki przygotowane przez światowej klasy kucharzy oraz muzyka klasyczna lub jazz grane na żywo. Najważniejsza jest jednak możliwość nawiązywania kontaktów z czołowymi biznesmenami regionu. Aż można zapomnieć o meczu...

In partnership with @hwoodgroup, we have formally unveiled HIPP – a private members-only club.



The membership provides access to a luxurious premier setting located inside @RocketArena for Cleveland Cavaliers games, offering unparalleled access to the world of luxury… pic.twitter.com/AqLlUoEMHo — Cleveland Cavaliers (@cavs) October 14, 2025

Brzmi jak rozrywka dla najbogatszych. Po przeciwnej stronie znajduje się inicjatywa Los Angeles Clippers, za którą klub otrzymał nagrodę w kategorii innowacji sponsorskich. Aby utrzymać kibiców na miejscach podczas przerwy i jednocześnie zaangażować ich w grę Candy Crush Saga, Clippers zamontowali w siedzeniach kontrolery, dzięki którym można rywalizować w Candy Crush z innymi osobami na trybunach. Po meczu najlepsi gracze pojawiają się na telebimie i otrzymują klubowe nagrody.

Orlando Magic zostali wyróżnieni za międzynarodową strategię opartą na niemieckich zawodnikach. Klub wykorzystuje popularność swoich gwiazd, przede wszystkim braci Wagner, regularnie organizując akcje promocyjne w Niemczech. Magic przygotowali nad Sprewą treningi dla młodzieży, wspólne oglądanie meczów oraz spotkania biznesowe. Przy okazji NBA Global Games w Berlinie stworzyli także Magic Kiez, czyli strefę kibica pełną atrakcji sponsorowanych przez partnerów.

Pistons, Hornets, Pelicans i Rockets postawili na nowe sposoby sprzedaży biletów

Statuetkę otrzymali także Philadelphia 76ers. Nowy klub LeBrona Jamesa zdobył uznanie za wspólną kampanię z Bank of America przygotowaną z myślą o lokalnych małych przedsiębiorcach. W jej ramach oferowano darmowy mentoring, wsparcie przy tworzeniu reklam, a nawet możliwość zaprezentowania własnego biznesu w spotach reklamowych banku. Organizowano również spotkania dla młodzieży, które uczyły podstaw zarządzania finansami i zachęcały do zakładania własnych firm.

Nagrody zdobyli także Pistons, Hornets, Pelicans i Rockets za nowe sposoby zwiększania sprzedaży biletów. To jednak historie znacznie mniej efektowne.

Klub z Detroit stworzył nową platformę proponującą kibicom różne pakiety biletowe, często połączone z ofertami sponsorów. Charlotte Hornets zaprezentowali kartę Hive Society dla posiadaczy karnetów, zapewniającą dodatkowe korzyści od partnerów klubu. Z kolei Houston Rockets i New Orleans Pelicans zostali wyróżnieni za wdrożenie chatbotów odpowiadających na pytania kibiców na temat meczów i biletów oraz pomagających w pełnym wykorzystaniu z posiadania karnetu. Nuda.