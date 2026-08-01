Biznesowe nagrody w NBA przyznane. Wygrał klub, który wystawił halę na sprzedaż
NBA doceniła najciekawsze pomysły biznesowe klubów. Wyróżniono nieoczywiste działania marketingowe, strategiczne i społeczne. Najwięcej statuetek zgarnęła drużyna, która na jeden dzień zamieniła swoją halę w dom wystawiony na sprzedaż.
01.08.2026, 05:00
Cleveland Cavaliers zdobyli dwie biznesowe nagrody NBA za kampanię marketingową i nową ofertę premium. Fot. Jason Miller/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Cleveland Cavaliers zdobyli dwie biznesowe nagrody NBA.
- Jak kluby NBA wykorzystują marketing i sponsoring do zwiększania przychodów.
- Jakie innowacje w sprzedaży biletów i angażowaniu kibiców wyróżniła NBA.