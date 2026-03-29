Milwaukee Bucks mają nowego szefa. Bankier z Wall Street przejmuje stery klubu NBA

Jak spełnić marzenie o pracy w sporcie? Paradoksalnie – często nie planując jej wprost. Taką ścieżkę przeszedł chłopak z amerykańskiej prowincji, który dziś stoi na czele organizacji NBA.

Kariera Josha Glessinga : od Racine do świata wielkich finansów

Josh Glessing wychował się w Racine, na południu stanu Wisconsin, około 50 kilometrów od Milwaukee. Jego rodzice nie byli zamożni, ale konsekwentnie wpajali mu etos pracy jako fundament przyszłego sukcesu. Od czasu do czasu zabierali go na mecze Milwaukee Bucks, rozbudzając zainteresowanie koszykówką.

Sport pozostawał jednak hobby. Były to czasy, gdy kariera w sporcie nie była postrzegana jako realna ścieżka zawodowa. Liczyły się konkretne kompetencje, wykształcenie i stabilna praca.

Glessing ukończył studia finansowe na uniwersytecie w Indianie, odbył praktyki w Bank of America w Los Angeles, a następnie rozpoczął pracę jako analityk w PFM Group w Charlotte. Jego kariera przyspieszyła, gdy dołączył do zespołu bankowości inwestycyjnej w Goldman Sachs.

Na Wall Street brał udział w dużych transakcjach. Kluczowym momentem okazało się doradztwo przy zakupie 25 proc. udziałów w Milwaukee Bucks przez Haslam Sports od Marca Lasry’ego. Wtedy nawiązał bliższą relację z właścicielami Haslam Sports.

Wejście do biznesu sportowego: rola w Haslam Sports i Columbus Crew

Kilka lat później Haslam Sports przystąpił do przejęcia Columbus Crew z MLS. Goldman Sachs i Josh Glessing byli naturalnym wyborem jako doradcy transakcyjni. Proces przebiegł zgodnie z planem, a klub z Ohio zyskał nowego właściciela. Niedługo później doszło jednak do nagłej zmiany – prezydent Columbus Crew odszedł ze skutkiem natychmiastowym.

Potrzebna była osoba, która rozumie zarówno kontekst transakcji, jak i operacyjne realia funkcjonowania klubu. Glessing objął funkcję tymczasowego prezydenta, a następnie przeszedł do Haslam Sports jako dyrektor ds. strategii i rozwoju. W praktyce oznaczało to zmianę profilu – z doradcy finansowego na menedżera operacyjnego w sporcie. Wraz z tą zmianą przeniósł się z Nowego Jorku do Ohio, gdzie znajduje się siedziba Haslam Sports.

Zakładał, że zostanie tam na stałe. Oferta objęcia stanowiska prezydenta Milwaukee Bucks – klubu, któremu kibicował jako dziecko – zmieniła jednak jego plany. Decyzja była oczywista emocjonalnie, ale wymagająca z perspektywy biznesowej.

Nowy prezydent Milwaukee Bucks : zastępstwo po Peterze Feiginie i skala wyzwań

Josh Glessing obejmuje stanowisko po Peterze Feiginie, który przez ostatnie 12 lat przeprowadził jedną z najbardziej efektywnych transformacji w amerykańskim sporcie. Milwaukee Bucks przeszli drogę od organizacji z ograniczonym potencjałem rynkowym do mistrza NBA i sprawnie monetyzowanej platformy biznesowej.

Porównania z poprzednikiem będą nieuniknione. Punkt startowy Glessinga to organizacja dobrze zarządzana, ale stojąca przed kolejnym etapem wzrostu. Jednym z jego elementów jest rozwój infrastruktury i otoczenia hali.

W bezpośrednim sąsiedztwie Fiserv Forum uruchomiono salę koncertową Landmark Credit Union Live o pojemności 4,5 tys. miejsc. Projekt inwestycyjny został formalnie zamknięty, ale kluczowe pozostają jego efektywne wykorzystanie i zdolność do generowania przychodów. Równolegle rozwijany jest Deer District – około 30 akrów terenu wokół hali, który ma zwiększać ruch i wydłużać czas spędzany przez kibiców w przestrzeni klubowej.

Kolejnym etapem jest budowa drugiego hotelu w ramach dystryktu. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze przed końcem 2026 r. Celem pozostaje maksymalizacja przychodów z wydarzeń oraz dalsza dywersyfikacja źródeł pieniądza. Kontrola nad Fiserv Forum daje klubowi pełny udział w przychodach z koncertów i wydarzeń pozasportowych, co istotnie wzmacnia model biznesowy organizacji.

Strategia rozwoju Deer District i kluczowe wyzwania finansowe klubu

Realizacja głównego celu strategicznego – rozwoju Deer District – napotyka dziś konkretne bariery kosztowe. Wysokie stopy procentowe, drożejące materiały budowlane i rosnące koszty pracy ograniczają tempo inwestycji. Docelowo Milwaukee Bucks chcą stworzyć wokół hali nie tylko przestrzeń usługową, ale również komponent mieszkaniowy, wzorowany m.in. na projektach realizowanych przez Atlanta Braves w MLB.

Z wypowiedzi Josha Glessinga wynika jednak, że segment usługowy jest bardziej wymagający – przede wszystkim ze względu na dużą podaż. W przeciwieństwie do niego rynek mieszkaniowy pozostaje niedoszacowany, co w dłuższym terminie może przesuwać akcenty inwestycyjne klubu.

Popyt na lokale i usługi w otoczeniu hali jest bezpośrednio powiązany z wynikami sportowymi oraz popularnością zespołu. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa Giannis Antetokounmpo. W ostatnich okienkach transferowych regularnie pojawiały się spekulacje dotyczące jego przyszłości, a po sezonie wygasa jego kontrakt. Taka niepewność utrudnia prowadzenie rozmów z partnerami biznesowymi, sponsorami i najemcami.

Zapytany o wpływ sytuacji wokół lidera zespołu na działalność klubu, Glessing odpowiedział pół żartem, że nie ma ona znaczenia operacyjnego, dodając, że media mogą być wdzięczne za dodatkowy temat do dyskusji. W podobnym tonie odniósł się do presji związanej z nową rolą, wskazując, że doświadczenia z Goldman Sachs – gdzie standardem jest praca po 80–100 godzin tygodniowo przy wielomilionowych transakcjach – stanowią dla niego naturalne przygotowanie do obecnych wyzwań.