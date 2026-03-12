Kategoria artykułu: Świat
Blokada nie przeszkadza „flotylli cieni”. Chiny i Iran korzystają na wojnie w Zatoce Perskiej
Podczas gdy większość krajów Zatoki Perskiej po wybuchu wojny musiała niemal wstrzymać eksport surowców, Iran powiększa ich sprzedaż. Perska ropa trafia do Chin dzięki irańskiej „flocie cieni". Jak Pekin i Teheran korzystają na amerykańsko-izraelskiej inwazji?
12.03.2026, 13:12
Teheran, kontrolując Cieśninę Ormuz za pomocą dronów i min, zablokował eksport surowców swoim sąsiadom. Tymczasem irańska ropa nadal płynie do Chin, a średnia ilość surowca wywożonego z Iranu wzrosła. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Iran wykorzystuje wojnę do zwiększenia eksportu ropy do Chin, omijając zachodnie sankcje.
- Dlaczego Chiny są jedynym mocarstwem, które faktycznie korzysta na kryzysie w Zatoce Perskiej – zarówno energetycznie, jak i politycznie.
- Jak blokada Cieśniny Ormuz uderza w gospodarki azjatyckie – od Indii po Japonię – i jakie środki kryzysowe wprowadzają poszczególne rządy.