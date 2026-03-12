Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 07:38

Iran trafił sześć statków w Zatoce Perskiej. Ataki w regionie nie ustają

W ciągu dwóch dni doszło do sześciu ataków na statki u wybrzeży krajów Zatoki Perskiej. Celami irańskich rakiet i dronów pozostają państwa w regionie. Z kolei media z Izraela poinformowały, że rozpoczęła się nowa fala ataków na wielką skalę wymierzona w Teheran.

Z najnowszych doniesień opisanych przez Reutersa wynika, że w nocy doszło do ataku na kolejne tankowce z paliwem. Wśród nich był pływający pod banderą Wysp Marshalla Safesea Vishnu oraz zarejestrowany na Malcie Zefyros. Według firm zajmujących się bezpieczeństwem morskim, jednostki te w pobliżu irackiego portu Umm Kasr zostały zaatakowane przez irańskie łodzie wypełnione materiałami wybuchowymi i stanęły w płomieniach.

– Wyłowiliśmy z wody ciało zagranicznego członka załogi – poinformował przedstawiciel irackich służb bezpieczeństwa portowego. Dodał, że trwają poszukiwania innych zaginionych marynarzy, choć na ten moment nie jest jasne, z której konkretnie jednostki pochodziła ofiara. Ewakuowano 38 marynarzy, a irackie władze poinformowały, że tymczasowo wstrzymały prace wszystkich terminali naftowych w kraju.

Brytyjska organizacja UKMTO przekazała w czwartek nad ranem informacje o uderzeniu w kolejny kontenerowiec „nieznanym pociskiem”. Do zdarzenia doszło ok. 35 mil morskich od portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - podała CNN, bez ujawniania dalszych szczegółów.

Wcześniejsze informacje mówiły o  uderzeniach w masowiec Mayuree Naree pływający pod banderą Tajlandii, który został trafiony dwoma pociskami, a trzech członków załogi uznano za zaginionych, oraz w kontenerowiec ONE Majesty pod banderą Japonii i masowiec Star Gwyneth (Wyspy Marshalla), które nie uległy większym uszkodzeniom.

Nocna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie

Władze Arabii Saudyjskiej, Bahrajny i Kuwejtu poinformowały, że w nocy irańskie ataki na cele w ich krajach nie ustąpiły. Większość rakiet i dronów zostało przechwycone przez systemy obrony powietrznej.

Najpoważniejszą sytuację odnotowano w Bahrajnie, gdzie pociski trafiły w zbiorniki paliwa w prowincji Muharrak, w pobliżu międzynarodowego lotniska. Tamtejsze MSW wezwało mieszkańców okolicznych miast do pozostania w domach i uszczelnienia okien z powodu gęstego dymu. Resort poinformował także o aresztowaniu 4 osób pod zarzutem szpiegostwa na rzecz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

W Dubaju dron uderzył w budynek mieszkalny, wywołując pożar, który został szybko opanowany. Resort obrony Arabii Saudyjskiej poinformował o zestrzeleniu 18 wrogich dronów celujących m.in. we wschodnie pola naftowe.

Natomiast według dziennika „The Times of Israel”, który powołał się na Siły Obronne Izraela, tamtejsze lotnictwo w nocy rozpoczęło nową falę ataków na wielką skalę na stolicę Iranu, Teheran. Na razie nie są znane skutki tych działań.

Źródło: PAP/XYZ

Statek handlowy u wybrzeży Dubaju
Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej nie maleją. Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images
