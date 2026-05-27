27.05.2026

Zwycięstwo związkowców w Korei Płd. Samsung wypłaci premie od zysku

Związkowcy z Samsung Electronics zatwierdzili w środę umowę o premiach. Dwa związki zawodowe największego na świecie producenta układów pamięci poinformowały, że 74 proc. z ponad 62 tys. pracowników, którzy oddali głosy, poparło układ z kierownictwem.

Samsung zgodził się przeznaczyć 10,5 proc. zysku operacyjnego w segmencie półprzewodników na specjalne premie dla pracowników pracujących przy układach scalonych. Niektórzy zatrudnieni mają otrzymać łącznie nawet 416 tys. dolarów. Zniesiono również limit ograniczający wysokość premii do równowartości połowy wynagrodzenia pracownika.

To drugi przypadek, gdy duża południowokoreańska firma zgodziła na nagradzanie pracowników stałym procentem zysku operacyjnego. Jako pierwszy zdecydował się na to konkurencyjny gigant technologiczny SK Hynix. Komentatorzy spodziewają się, że decyzja Samsunga zaostrzy stanowisko innych krajowych związków zawodowych, które również domagają się ustępstw w sprawach podziału zysków.

Cytowany przez agencję Reutera Kim Keechang, profesor prawa na Uniwersytecie Koreańskim, zauważył, że umowa podważa długoletnie normy dotyczące zysków spółek. Premie były wcześniej naliczane po opłaceniu podatków.

Porozumienie związkowców z Samsungiem zapobiega planowanemu masowemu strajkowi, którego koszt mógł wynieść nawet dziesiątki miliardów dolarów. Z drugiej strony także pogłębia dysproporcje w zarobkach pracowników technologicznego giganta i rodzi obawy, że inne koreańskie firmy będą musiały pójść na ustępstwa ze związkowcami, co wzbudza wśród przedstawicieli biznesu zaniepokojenie.

„Niniejsze porozumienie odzwierciedla szczególne okoliczności firmy Samsung Electronics i grupy pracownicze nie powinny go uogólniać oraz rozszerzać nadmiernych żądań premii na całą branżę” – podkreśliła w oświadczeniu Koreańska Federacja Przedsiębiorstw.

Wśród firm, których związki zawodowe domagały się ostatnio zmian w systemie premii są gigant internetowy Kakao, firma telekomunikacyjna LG Uplus, stoczniowa HD Hyundai Heavy Industries oraz koncern biofarmaceutyczny Samsung Biologics.

Autorem wpisu jest korespondent XYZ w Azji Tomasz Augustyniak.

koreańska siedziba Samsunga
Samsung doszedł do porozumienia ze związkowcami. Pracodawca zobowiązał się wypłacić pracownikom premie do zysku. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images
