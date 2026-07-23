Kategoria artykułu: Biznes
Branża AGD w kryzysie, a Miele rośnie. „W dobrych czasach trzeba się przygotować na złe” (WYWIAD)
Niemiecka firma, inaczej niż konkurencja, zwiększa sprzedaż, nie martwi się cłami i uruchamia produkcję nowych rodzajów sprzętu. Jak prawnuk założyciela dr Markus Miele ocenia działania Brukseli, jak rozmawia z politykami i dlaczego nie podoba mu się hasło Made in Europe?
23.07.2026, 05:00
– Hokeista Wayne Gretzky mawiał, że nie chce być na lodowisku tam, gdzie jest krążek, tylko tam, gdzie on będzie. Trzeba umieć przewidzieć, co się wydarzy – uważa dr Markus Miele, dyrektor zarządzający i współwłaściciel Miele. Fot. Maciej Proćków
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym dyrektor wykonawczy Miele tłumaczy ubiegłoroczny wzrost przychodów spółki.
- Dlaczego firma nie planuje zwiększenia mocy produkcyjnych.
- Co będzie, a czego na pewno nie będzie produkować Miele oraz jak się w przyszłości zmieni sprzęt AGD.