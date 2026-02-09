Kategoria artykułu: Biznes
Branża elektryków chwali się wynikami, ale mówi o niepewności. „Brakuje jednej, spójnej strategii"
Choć miniony rok był wyjątkowo udany dla branży samochodów elektrycznych, to jej przedstawiciele patrzą w przyszłość z niepewnością. Brakuje im spójnej strategii i stabilności. Z kolei trwająca na forum Unii Europejskiej polityczna debata może opóźnić kluczowe decyzje i dać przewagę Chinom – ostrzegają.
09.02.2026, 15:05
Po polskich drogach jeździ już ponad 132 tys. w pełni elektrycznych pojazdów. Fot. Orinoco-art/GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sytuacja sektora elektromobilności w 2025 r.
- Czego obawia się branża i jakie kroki proponuje.
- Jak wygląda sytuacja na europejskim rynku i jaką rolę w nadchodzących zmianach może, według branży, odegrać Polska.