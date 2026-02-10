Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Bruksela stawia do pionu Berlin w związku z wizami dla cudzoziemców. Czy upomni także Warszawę?
Przez lata polscy przedsiębiorcy, którzy wysyłali za granicę cudzoziemców, borykali się z dodatkowymi wymogami wizowymi w Niemczech. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie naruszeniowe wobec tego kraju. Teraz podobne trudności polskim przedsiębiorcom robi nasz rząd. Może być kolejne zgłoszenie do Brukseli.
10.02.2026, 16:51
Legalnie zatrudniony pracownik polskiej firmy będący obywatelem kraju spoza UE i delegowany do Niemiec, musi mieć wizę typu Vander Elst. Bez niej grozi mu przesłuchanie na policji i nawet deportacja. Odprawa pojazdów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie uwagi ma do Niemiec Komisja Europejska i jak dalej przebiegnie procedura.
- Jaki problem miały polskie firmy eksportujące usługi do Niemiec.
- Z jakimi problemami borykają się obecnie w Polsce i jak chcą je rozwiązać.