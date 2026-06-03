Budimex najsilniejszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół. Dzień na GPW 3 czerwca 2026 r.

Środowa sesja przebiegała spokojnie i bez wyraźnego kierunku. WIG wzrósł o 0,2 proc. i sięgnął 136 725 pkt., a WIG20 wzrósł o 0,3 pkt, wynosząc 3680 pkt.



Tymczasem mWIG40 wzrósł o 0,2 proc., a sWIG80 spadł o 0,1 proc.

– W zachowaniu inwestorów widać ostrożność i wyraźną chęć oczekiwania na kolejne impulsy, które mogłyby nadać rynkowi bardziej zdecydowany kierunek – uważa analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

Budimex najlepszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół

W WIG20 widoczny jest niewielki rozstrzał. Najmocniejszy w środę Budimex wzrósł o 2 proc., a Orlen – o 1,6 proc. To jedyne blue chipy, których kurs podrożał o ponad 1 proc.

Tymczasem po drugiej stronie znalazły się KGHM i Modivo, których akcje potaniały o 1,7 proc. O ponad 1 proc. potaniał jeszcze Alior (–1,3 proc.).

KGHM było najsilniejszą spółką WIG20 we wtorek. Z kolei Modivo od ponad roku znajduje się w trendzie spadkowym – od 2 maja 2025 r. do 2 czerwca 2026 r. jego kurs obniżył się o ponad 63 proc.

Tymczasem Alior 17 kwietnia tego roku osiągnął historyczne maksimum 129,9 zł, ale od tamtej pory spadł o około 3 proc. i kosztuje 125,9 za akcję.

Paliwa najlepszym sektorem

Wśród indeksów sektorowych najgorzej wypadł WIG-Górnictwo, tracąc 1,6 proc. po tym, jak we wtorek urósł o ponad 7 proc. W obu wypadkach był to efekt wyników KGHM, który ma 96-procentowy udział w portfelu.

Wyraźnie straciły też WIG-Chemia (–1,4 proc.), WIG-Media (–1,3 proc.).

Najlepszy był za to indeks spółek paliwowych, który wzrósł o 1,6 proc. To jedyny indeks, który w środę zanotował wyraźną zwyżkę. To z kolei zasługa Orlenu, który ma 99-procentowy udział w portfelu WIG-Paliwa.

Przyszłość zależna od sytuacji na Bliskim Wschodzie

–Jeżeli chodzi o przyszłość, to dużych zmian bym się nie spodziewał, bo cały czas sprzyja nam dobra sytuacja gospodarcza. Natomiast wciąż jest ryzyko w postaci wojny w Iranie. Więc w zależności od rozstrzygnięć będzie kształtować się sytuacja na rynkach – ocenia Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

Jak wskazuje, ze względu na skrócony tydzień spokojnie powinna przebiec także piątkowa sesja.