Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex najsilniejszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół. Dzień na GPW 3 czerwca 2026 r.
W środę najlepszy w WIG20 był Budimex, podczas gdy akcje KGHM i Modivo potaniały najmocniej. Sesja przebiegła spokojnie i bez wyraźnego kierunku, ale na rynkach wciąż ciąży ryzyko związane z wojną na Bliskim Wschodzie.
Rozstrzał w WIG20 był w środę niewielki. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w środę 3 czerwca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.