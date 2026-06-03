Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ
Milionerzy z PhD. Jak nauka otworzyła polskim biznesmenom drogę do fortuny
Opowieść o idealnym przedsiębiorcy z początku XXI w. ma prostą konstrukcję: rzucił studia, zamknął się w garażu, stworzył przełomowy produkt i został milionerem. Ale w cieniu mitu urosła też grupa wizjonerów, którzy biznes poparli naukowym zapleczem. Milionerzy z PhD są też w Polsce, choć rzadko chwalą się tytułami.
03.06.2026, 05:15
Majętni dziś założyciele bardzo znanych polskich firm rzadko używają swoich naukowych tytułów. Ale zgodnie mówią, że naukowe podejście pomaga im budować biznes. Fot. materiały prasowe firm
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim są polscy milionerzy z doktoratami.
- Jakie cechy i kompetencje wyniesione ze świata nauki najbardziej przydały się im w rozwoju firm.
- W których firmach z sektora nowych technologii założyciele inwestują w rozwój naukowy.