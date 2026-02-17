Blisko startu budowy megalotniska. Centralny Port Komunikacyjny rozszerza zarząd

Na stronie spółki Centralny Port Komunikacyjny 12 lutego 2026 r. pojawiły się ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu. Przypomnijmy, że w zarządzie CPK od 2024 r. zasiadają cztery osoby: prezes Filip Czernicki oraz Piotr Rachwalski, Dariusz Kuś i Marcin Michalski.

Jak potwierdziła w rozmowie z XYZ Agnieszka Stefańska, rzeczniczka prasowa spółki, ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych wynikają wyłącznie z upływu kadencji obecnych członków zarządu. Mają więc charakter standardowej procedury. Uwagę zwraca jednak ostatnie ogłoszenie i fakt, że CPK poszukuje do zarządu piątej osoby, na stanowisko, którego do tej pory nie było.

Początek budowy i nowy członek zarządu

Mowa o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko „członka zarządu, którego podstawowy zakres działalności obejmował będzie prowadzenie spraw operacyjnego zarządzania inwestycjami na obszarze lotniska”.

Nowy członek zarządu będzie odpowiedzialny za koordynację prac budowlanych i nadzór nad procesem inwestycyjnym. Rozszerzenie składu zarządu o dodatkowe kompetencje odpowiada aktualnej skali i charakterowi wyzwań stojących przed spółką.

– Decyzja ta jest związana z wejściem inwestycji Port Polska w kolejny etap, jakim jest przejście z fazy przygotowawczej do etapu realizacyjnego, w tym rozpoczęciem prac budowlanych – napisała spółka CPK w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji.

Jak czytamy w ogłoszeniu, nowy członek zarządu powinien mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń, a także uprawnienia do projektowania. Powinien również mieć co najmniej 20-letni okres zatrudnienia.

CPK preferuje również, żeby osoba na stanowisku członka zarządu miała minimum 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, w tym, co najmniej pięć lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych u Inwestora lub Generalnego Wykonawcy Robót. Powinien również udokumentować sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Budowa lotniska rusza, spółka zatrudnia

Budowa nowego lotniska między Łodzią a Warszawą ma ruszyć jeszcze w tym roku. Obiekt zostanie uruchomiony w 2032 r. Spółka CPK, która w całym 2026 r. chce uruchomić przetargi o wartości 40 mld zł, będzie również potrzebować coraz więcej pracowników.

W tym roku na placu budowy będzie pracować co najmniej 1-2 tys. osób. Jeszcze większe zapotrzebowanie na pracowników pojawi się w kolejnych latach. W 2027 r. przy budowie nowego lotniska zatrudnienie ma znaleźć ok. 3,5 tys. osób, a w 2028 r. nawet 6,5 tys. Prace obejmą m.in. budowę terminala, dróg startowych oraz dróg kołowania.

Szczytowy moment inwestycji przypadnie natomiast na lata 2029-2030, gdy w bezpośrednim otoczeniu budowy ma pracować 16-18 tys. osób, w tym ok. 1,4 tys. zajmujących się nadzorem budowy.

Według zaprezentowanych szacunków liczba zatrudnionych w bezpośrednim otoczeniu lotniska będzie rosła wraz z rozbudową portu. W 2042 r. w rejonie lotniska w Baranowie ma pracować 45,3 tys. osób – m.in. w służbach lotniskowych, hotelarstwie, obsłudze portu i terminala. Dodatkowe kadry będą również potrzebne do obsługi Kolei Dużych Prędkości (KDP), skorelowanych z nowym lotniskiem. W tym obszarze zatrudnienie ma znaleźć 1,8 tys. osób – głównie przy obsłudze taboru dużych prędkości.