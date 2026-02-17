Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Blisko startu budowy megalotniska. Centralny Port Komunikacyjny rozszerza zarząd
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK), realizująca projekt Port Polska, zatrudnia kolejnych pracowników w związku z budową megalotniska. Już teraz w CPK pracuje około tysiąca osób. Obecnie spółka chce zatrudnić piątego członka zarządu na zupełnie nowe stanowisko.
Wizualizacja terminalu CPK. Fot. CPK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego spółka Centralny Port Komunikacyjny szuka piątej osoby do zarządu.
- Jakie kompetencje ma mieć nowy członek zarządu.
- Jakie będzie zapotrzebowanie na nowych pracowników w kolejnych latach budowy projektu Port Polska.