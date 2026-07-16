Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Były szef centrum innowacji Microsoftu cyfryzuje polski przemysł. exeAI wspomoże producentów żywności
Czołowy menedżer globalnej korporacji połączył siły z doświadczonym przedsiębiorcą IT. Efekty wspólnego biznesu doradczego szybko przerosły ich oczekiwania. – Milion obserwujących w mediach społecznościowych czy status „celebryty AI” nie czyni z nikogo partnera do biznesowego wdrożenia – podkreślają założyciele exeAI.
16.07.2026, 05:50
Jarosław Sokolnicki i Piotr Kawecki są związani z technologią od dekad. Dlatego założenie wyspecjalizowanego w sztucznej inteligencji exeAI było dla nich naturalnym krokiem. Wśród priorytetowych sektorów jest przemysł spożywczy. Fot. materiały prasowe/exeAI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Jarosław Sokolnicki zrezygnował z kariery w Microsofcie na rzecz własnego biznesu i połączył siły z Piotrem Kaweckim.
- Czym zamierzają wyróżnić się na rynku obfitującym w doradców od sztucznej inteligencji.
- Dlaczego postawili m.in. na przemysł spożywczy i jakie plany z tym wiążą.