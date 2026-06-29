Kategoria artykułu: Technologia
Dopisanie „AI” w profilu już nie wystarczy. Jak rozpoznać prawdziwego eksperta od sztucznej inteligencji?
Kilka postów na LinkedIn i dopisana znajomość narzędzi AI nie czynią jeszcze z nikogo eksperta. Zapytaliśmy specjalistów, po czym rozpoznają osoby, które naprawdę rozumieją sztuczną inteligencję, potrafią wdrażać ją w firmach i znają jej ograniczenia.
29.06.2026, 05:15
Jak w codziennych kontaktach biznesowych sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście ma pojęcie o sztucznej inteligencji? Wystarczy uważnie słuchać. Fot. PixeloneStocker/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zweryfikować, czy twój rozmówca (współpracownik, kontrahent) rzeczywiście ma pojęcie o AI.
- Na jakich ekspertów od sztucznej inteligencji uważać w mediach społecznościowych.
- Jak sprawdzają swoich rozmówców ludzie, którzy zajmowali się AI, nim stało się to modne.