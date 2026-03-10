Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 43
Cały świat żyje tylko III wojną w Zatoce Perskiej
Świat z zapartym tchem obserwuje wojnę na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran już wstrząsnął rynkami energetycznymi i lotniczymi. Skutki konfliktu odczuwają mieszkańcy niemal całego globu – od Paryża po Pekin. Są jednak i tacy, którzy na konflikcie mogą zarobić.
10.03.2026, 17:50
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jakie są konsekwencje konfliktu na Bliskim Wschodzie dla gospodarki, energetyki i lotnictwa cywilnego.
- Jakie postawy wobec inicjatorów wojny prezentują różne kraje od Chin po Kanadę.
- Kto może zyskać na tym, że ceny ropy naftowej i gazu ziemnego ostro poszły w górę.