Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Cargo lotnicze rośnie nierównomiernie. Ceny paliwa dają się branży we znaki
Motorem napędowym globalnego cargo lotniczego pozostają korytarze z Azji. Obie Ameryki, silnie powiązane z dostawami paliwa lotniczego z Zatoki Perskiej, notują turbulencje. Przychody branży rosną głównie dzięki wyższym stawkom przewozowym, a nie większym wolumenom ładunków. Dodatkowym wyzwaniem są rosnące koszty paliwa.
16.06.2026, 04:00
Za 2026 r. linie lotnicze mogą zanotować spadek rentowności nawet o 50 proc. Wszystkiemu winny jest konflikt na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny paliwa. Fot. Bloomberg, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rozwija się globalny rynek cargo lotniczego.
- Które regiony odpowiadają za jego wzrost.
- Jakie czynniki wpływają na ceny i rentowność przewozów.