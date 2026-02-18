CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.

Po spadkach, które dotknęły we wtorek wszystkie główne indeksy giełdowe, środowa sesja przyniosła wyraźne wzrosty na całej GPW. Indeks WIG20 wzrósł o 1,69 proc., szeroki WIG o 1,54 proc. proc., a mWIG40 – o 1,39 proc.

Wzrosty były znacznie niższe na sWIG80, który zyskał 0,14 proc.

„Nastawiamy się na 10-procentową korektę"

Eksperci uważają jednak, że niektóre spółki są wyceniane wysoko, co może świadczyć o nadchodzącej korekcie.

„Nie nastawiamy się na ruchy rzędu 2–3 proc., ale raczej 10 proc. Jeżeli do nich dojdzie, Polska może być słabsza niż inne rynki wschodzące” – ostrzega Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

Kolejną przesłanką świadczącą o możliwych spadkach jest widoczny napływ inwestorów detalicznych.

– Jest to sygnał, że ryzyko krótkoterminowej korekty jest dość wysokie. A to było widać w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, które zaczęły kupować polskie akcje – mówi ekspert.

CCC z gwałtownym wzrostem, KGHM odrabia straty

Liderem wzrostów na WIG20 okazało się CCC, którego akcje wystrzeliły około godz. 15. Na zamknięciu wzrosły o 10,5 proc. Spółka w czwartek 19 lutego zmieni nazwę na Modivo.

Pozytywnie wyróżniło się także Orange, którego akcje podrożały o prawie 6 proc. Przed sesją spółka opublikowała wyniki za IV kw. 2025 r., a zarząd zarekomendował zwiększenie dywidendy za 2025 r. o 15 proc. względem poprzedniego roku. Notowania Orange regularnie rosną od połowy listopada 2025 r., a od początku roku do końca wtorkowej sesji podrożały o ponad 20 proc.

Na niemal 6-procentowym plusie dzień skończył także KGHM, który w poniedziałek i wtorek miał największe spadki na WIG20, tracąc najpierw 4 proc., a potem 6,5 proc. Kurs miedziowego giganta systematycznie rósł od połowy listopada 2025 r. aż do 29 stycznia, kiedy to osiągnął poziom 396 zł. Od tego momentu do wtorkowego zamknięcia kurs spółki spadł jednak o ponad 23 proc.

„Na ten moment nie jest to spółka, o której myślimy pozytywnie. Nie jest wielkim problemem znaleźć atrakcyjniejsze alternatywy na rynkach zagranicznych” – mówi Kamil Cisowski.

Mocne wzrosty na WIG20 zaliczyły także Kruk (+3,4 proc.), Grupa Kęty (+ 2,6 proc.) i PGE (+ 2,25 proc.). Powyżej 1 proc. podrożały także MBank, Pekao, Orlen, Santander i Alior.

Z kolei CD Projekt jako jedyna spółka wśród blue chipów zakończyła dzień na czerwono, spadając o 0,4 proc.

Mocna odzież i górnictwo, ale także energia i banki

Najmocniejszymi indeksami sektorowymi były w środę WIG-górnictwo (+5,7 proc.) oraz WIG-odzież (+2,6 proc.). Ten pierwszy był ciągnięty przez wzrost KGHM, które ma 95-procentowy udział w portfelu, a ten drugi – przez wyniki CCC, ale też LPP, które wzrosło o 1 proc.

Wzrosły też m.in. energia (+1,5 proc.) oraz banki (+1 proc.). Tu także ekspert jest jednak sceptyczny.

– Nie mamy przekonania, że banki będą silne w przyszłości i uważamy, że energetyka nie ma najmniejszej szansy, żeby być motorem dla warszawskiej giełdy. To wszystko powoduje, że w tym momencie, gdybyśmy myśleli o zajmowaniu jakichś pozycji na poziomie całego rynku, to raczej byłyby to pozycje krótkie niż długie – mówi.