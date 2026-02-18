Pilne
Dzieje się!
Sprawdź najnowsze informacje
1 z 1
Kategoria artykułu: Newsy

CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.

Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
18.02.2026, 17:55
Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Mimo pozytywnych notowań na środowej sesji, eksperci widzą ryzyko wyraźnej korekty w najbliższej przyszłości. Fot: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
  2. Jakie wyniki miały najważniejsze spółki na warszawskiej giełdzie.
  3. Co wpływa na sytuację na GPW i czemu eksperci obawiają się korekty.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Po spadkach, które dotknęły we wtorek wszystkie główne indeksy giełdowe, środowa sesja przyniosła wyraźne wzrosty na całej GPW. Indeks WIG20 wzrósł o 1,69 proc., szeroki WIG o 1,54 proc. proc., a mWIG40 – o 1,39 proc.

Wzrosty były znacznie niższe na sWIG80, który zyskał 0,14 proc.

„Nastawiamy się na 10-procentową korektę"

Eksperci uważają jednak, że niektóre spółki są wyceniane wysoko, co może świadczyć o nadchodzącej korekcie.

Nie nastawiamy się na ruchy rzędu 2–3 proc., ale raczej 10 proc. Jeżeli do nich dojdzie, Polska może być słabsza niż inne rynki wschodzące” – ostrzega Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

Przeczytaj: Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.

Kolejną przesłanką świadczącą o możliwych spadkach jest widoczny napływ inwestorów detalicznych.

– Jest to sygnał, że ryzyko krótkoterminowej korekty jest dość wysokie. A to było widać w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, które zaczęły kupować polskie akcje – mówi ekspert.

CCC z gwałtownym wzrostem, KGHM odrabia straty

Liderem wzrostów na WIG20 okazało się CCC, którego akcje wystrzeliły około godz. 15. Na zamknięciu wzrosły o 10,5 proc. Spółka w czwartek 19 lutego zmieni nazwę na Modivo.

Pozytywnie wyróżniło się także Orange, którego akcje podrożały o prawie 6 proc. Przed sesją spółka opublikowała wyniki za IV kw. 2025 r., a zarząd zarekomendował zwiększenie dywidendy za 2025 r. o 15 proc. względem poprzedniego roku. Notowania Orange regularnie rosną od połowy listopada 2025 r., a od początku roku do końca wtorkowej sesji podrożały o ponad 20 proc.

Na niemal 6-procentowym plusie dzień skończył także KGHM, który w poniedziałek i wtorek miał największe spadki na WIG20, tracąc najpierw 4 proc., a potem 6,5 proc. Kurs miedziowego giganta systematycznie rósł od połowy listopada 2025 r. aż do 29 stycznia, kiedy to osiągnął poziom 396 zł. Od tego momentu do wtorkowego zamknięcia kurs spółki spadł jednak o ponad 23 proc.

Na ten moment nie jest to spółka, o której myślimy pozytywnie. Nie jest wielkim problemem znaleźć atrakcyjniejsze alternatywy na rynkach zagranicznych” – mówi Kamil Cisowski.

Przeczytaj: 7 kluczowych trendów makroekonomicznych dla GPW w 2026 r. Gdzie szukać okazji, a gdzie zachować większą ostrożność

Mocne wzrosty na WIG20 zaliczyły także Kruk (+3,4 proc.), Grupa Kęty (+ 2,6 proc.) i PGE (+ 2,25 proc.). Powyżej 1 proc. podrożały także MBank, Pekao, Orlen, Santander i Alior.

Z kolei CD Projekt jako jedyna spółka wśród blue chipów zakończyła dzień na czerwono, spadając o 0,4 proc.

Mocna odzież i górnictwo, ale także energia i banki

Najmocniejszymi indeksami sektorowymi były w środę WIG-górnictwo (+5,7 proc.) oraz WIG-odzież (+2,6 proc.). Ten pierwszy był ciągnięty przez wzrost KGHM, które ma 95-procentowy udział w portfelu, a ten drugi – przez wyniki CCC, ale też LPP, które wzrosło o 1 proc.

Wzrosły też m.in. energia (+1,5 proc.) oraz banki (+1 proc.). Tu także ekspert jest jednak sceptyczny.

Nie mamy przekonania, że banki będą silne w przyszłości i uważamy, że energetyka nie ma najmniejszej szansy, żeby być motorem dla warszawskiej giełdy. To wszystko powoduje, że w tym momencie, gdybyśmy myśleli o zajmowaniu jakichś pozycji na poziomie całego rynku, to raczej byłyby to pozycje krótkie niż długie – mówi.

Główne wnioski

  1. Po wtorkowych spadkach środowa sesja przebiegała pod znakiem wyraźnych wzrostów na wszystkich głównych indeksach poza sWIG80, który zyskał tylko nieznacznie. Mimo to, eksperci obawiają się nadejścia korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc.
  2. Liderem wzrostów na WIG20 było CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę od około godz. 15. Sesję spółka zakończyła z ponad 10-procentowym wzrostem. Dobrze radziły sobie także Orange i KGHM, których akcje podrożały o niemal 6 proc.
  3. Jedyną spółką WIG20, która zakończyła dzień na minusie, był CD Project (–0,4 proc.).