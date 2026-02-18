Kategoria artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.
Mimo pozytywnych notowań na środowej sesji, eksperci widzą ryzyko wyraźnej korekty w najbliższej przyszłości. Fot: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
- Jakie wyniki miały najważniejsze spółki na warszawskiej giełdzie.
- Co wpływa na sytuację na GPW i czemu eksperci obawiają się korekty.